Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

VAR в помощь: арбитр отменил красную карточку для Руни после просмотра видеоповтора

5 июля, 17:25

Британский нападающий избежал удаления благодаря новой технологии

Уэйн Руни
Уэйн Руни. Фото: AFP

Знаменитый нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни не был удален с поля в матче регулярного чемпионата Североамериканской лиги футбола (MLS) против ФК "Даллас" благодаря использованию судьей видеоповтора. Лучший бомбардир в истории "Манчестер Юнайтед" получил красную карточку на 33-й минуте после подката против Майкла Барриоса. Однако арбитр Нима Сагафи изменил решение на "горчичник" после просмотра видеоповтора.

Кстати, это не первый грубый фол в исполнении экс-форварда сборной Англии. Ранее Уэйн Руни заработал удаление за грубый фол в MLS. Тогда принять правильное решение главному арбитру встречи помогла система VAR.

"Ди Си" все-таки остался в меньшинстве на 73-й минуте, когда Лусиано Акоста наступил на Пакстона Помикала. Матч закончился победой "Далласа" 2:0 благодаря голам Сантьяго Москеры и Доминика Баджи.

Недавно Руни забил в MLS ударом со своей половины поля. "Ди Си Юнайтед" продолжает идти на втором месте в Восточной конференции, после 20 туров уступая "Филадельфии Юнион" четыре очка. Следующий матч команда проведет 13 июля против "Нью-Инглэнд Революшн".

Cмотрите, как Руни забивал со своей половины поля в Англии

Как мы писали ранее, 37-летний Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS. Шведский нападающий принял решение продолжить карьеру, он заработает 7,2 миллиона долларов за сезон. Ранее самым высокооплачиваемым игроком в истории лиги был форвард "Торонто" Себастьян Джовинко – 7,1 миллиона.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Уэйн Руни, MLS, Ди Си Юнайтед, VAR

Вы сейчас просматриваете новость " VAR в помощь: арбитр отменил красную карточку для Руни после просмотра видеоповтора". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Football.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Златан Ибрагимович забил два гола в футболке с ошибкой в написании своей фамилии

Сегодня, 13:58

Производитель экипировки перепутал местами две буквы в фамилии знаменитого футболиста

Где-то мы это уже видели: Уэйн Руни забил в MLS ударом со своей половины поля

27 июня, 09:28

Знаменитый в прошлом нападающий "МЮ" повторил в США свой знаменитый удар "парашютом"

37-летний Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS

13 июня, 13:30

Шведский нападающий принял решение продолжить карьеру, он заработает 7,2 миллиона долларов за сезон

37-летний Ибрагимович забил невероятный гол ударом через себя

3 июня, 14:22

Шведский форвард продолжает забивать красивые голы, несмотря на возраст

Крис Вондоловски оформил покер и стал лучшим бомбардиром в истории MLS: как это было

19 мая, 14:45

Форвард "Сан-Хосе Эртквейкс" обошел Лэндона Донована на три мяча и вошел в историю

Справедливость по-американски: Ибрагимовича дисквалифицировали после симуляции соперника

18 мая, 17:20

Соперник артистично изобразил атаку со стороны шведского нападающего

Что происходит с телом человека который ест чеснок

Сборная Бразилии неожиданно оступилась на Кубке Америки

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

Кардиологи изменили нормы артериального давления

Во Львове трагически погибла известная в прошлом гимнастка

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Популярность авокадо эксперты сравнили с истерией

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Ирина Слуцкая: "Если не принимать таблетки, я умру"

Грустная судьба чудесных советских актрис

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Женский Евробаскет-2019: результаты матчей, таблицы и расписание медальной "рубки"

Вчера, 23:21

Украинская сборная попала в одну группу с действующими чемпионками континента и не вышла в плей-офф

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 22:06

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 11:18

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

3 июля, 00:25

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Страсти накаляются: из-за комментария в Facebook чемпионку Европейских игр выгоняют из сборной Украины

2 июля, 22:13

Президент Федерации велоспорта настаивает на исключении Анны Соловей из рядов национальной команды

Экономист спрогнозировал курс доллара в Украине к концу лета 2019

Ученые рассказали о влиянии возраста отца на его потомство

Заря узнала первого соперника в квалификации Лиги Европы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь