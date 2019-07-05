VAR в помощь: арбитр отменил красную карточку для Руни после просмотра видеоповтора

Британский нападающий избежал удаления благодаря новой технологии

Уэйн Руни. Фото: AFP

Знаменитый нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни не был удален с поля в матче регулярного чемпионата Североамериканской лиги футбола (MLS) против ФК "Даллас" благодаря использованию судьей видеоповтора. Лучший бомбардир в истории "Манчестер Юнайтед" получил красную карточку на 33-й минуте после подката против Майкла Барриоса. Однако арбитр Нима Сагафи изменил решение на "горчичник" после просмотра видеоповтора.

Кстати, это не первый грубый фол в исполнении экс-форварда сборной Англии. Ранее Уэйн Руни заработал удаление за грубый фол в MLS. Тогда принять правильное решение главному арбитру встречи помогла система VAR.

"Ди Си" все-таки остался в меньшинстве на 73-й минуте, когда Лусиано Акоста наступил на Пакстона Помикала. Матч закончился победой "Далласа" 2:0 благодаря голам Сантьяго Москеры и Доминика Баджи.

Недавно Руни забил в MLS ударом со своей половины поля. "Ди Си Юнайтед" продолжает идти на втором месте в Восточной конференции, после 20 туров уступая "Филадельфии Юнион" четыре очка. Следующий матч команда проведет 13 июля против "Нью-Инглэнд Революшн".

Cмотрите, как Руни забивал со своей половины поля в Англии

Как мы писали ранее, 37-летний Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS. Шведский нападающий принял решение продолжить карьеру, он заработает 7,2 миллиона долларов за сезон. Ранее самым высокооплачиваемым игроком в истории лиги был форвард "Торонто" Себастьян Джовинко – 7,1 миллиона.

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