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VAR все видит: футболист незаметно ударил соперника в пах и получил красную карточку

Сегодня, 13:07

Система видеопомощи помогла арбитру принять правильное решение

VAR все видит: футболист незаметно ударил соперника в пах и получил красную карточку Футбол Система видеопомощи помогла арбитру принять правильное решение

Нападающий "Нюрнберга" Матеус Перейра чудовищным образом подставил команду, получив красную карточку уже на четвертой минуте матча Бундеслиги против "Фортуны" из Дюссельдорфа.

Бразилец исподтишка стукнул игрока в красной футболке рукой между ног. Инцидент произошел вдали от игрового эпизода, но Перейру подставило наличие на стадионе VAR. В результате грубиян получил от арбитра заслуженную красную карточку.

"Фортуна" в большинстве выиграла матч со счетом 2:1 и отдалилась от зоны вылета на безопасные 12 очков. "Нюрнберг" занимает последнюю строчку с 13 очками после 23 матчей.

А в Польше судья вернул удаленного футболиста из раздевалки, чтобы снова удалить. Рефери воспользовался видеопомощником и заменил желтую карточку на красную.

Ранее мы писали, что во время матча чемпионата Англии на стадионе включилась система полива газона. Поединок пришлось приостановить, пока организаторы матча не отключили импровизированный душ.

Также сообщалось, что фанаты "Нюрнберга" забросали футбольное поле теннисными мячами. Болельщики протестовали против матчей Бундеслиги по понедельникам.

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Тег чемпионат Германии, Фортуна Дюссельдорф, Нюрнберг, VAR

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Источник:

Eurosport

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