Варди разбушевался: обзор разгромной победы "Лестера" над "Астон Виллой"

В последнем матче 29-го тура чемпионата Англии "Лестер" на своем поле разгромил "Астон Виллу" – 4:0. По дублю в поединке со "львами" из Бирмингема на свой счет записали полузащитник "лисов" Харви Барнс и форвард Джейми Варди, который вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки АПЛ, на два мяча оторвавшись от "канонира" Пьер-Эмерика Обамеянга.
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Что интересно, матч первого круга, проходивший в Бирмингеме, завершился также победой "Лестера" – 4:1. Таким образом "лисам", впервые с сезона-1967/1968, удалось забить одной команде 4 или более голов как дома, так и в гостях в одном чемпионате. 52 года назад "Лестер" обыграл "Саутгемптон" на чужом поле – 5:1, а в родных стенах – 4:1.
Добавим, что, выиграв у "Астон Виллы" 4:0, "Лестер" до 4 очков сократил отставание от идущего вторым в турнирной таблице Премьер-лиги "Манчестер Сити", у которого, впрочем, имеется одна игра в запасе.
Лестер – Астон Вилла – 4:0
Голы: Барнс, 40, 85, Варди, 63 (с пенальти), 79
Лестер: Шмайхель – Перейра, Эванс, Сеюнджю, Джастин – Ндиди (Менди, 83) – Олбрайтон, Прат (Тилеманс, 76), Мэддисон, Барнс – Ихеаначо (Варди, 59)
Астон Bилла: Рейна – Жилбер, Энгельс, Мингс, Таргетт – Накамба – Аль-Мухаммади (Эль Гази, 63), Луис, Хурихэйн (Дэвис, 67), Грилиш – Самата
Предупреждения: Прат, Эванс – Хурихэйн
Статистика матча "Лестер" – "Астон Вилла" (4:0)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|29
|27
|1
|1
|66-21
|82
|2
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|28
|18
|3
|7
|68-31
|57
|3
|ЛЕСТЕР
|29
|16
|5
|8
|58-28
|53
|4
|ЧЕЛСИ
|29
|14
|6
|9
|51-39
|48
|5
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|29
|12
|9
|8
|44-30
|45
|6
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|29
|10
|13
|6
|41-34
|43
|7
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|28
|11
|10
|7
|30-25
|43
|8
|ТОТТЕНХЭМ
|29
|11
|8
|10
|47-40
|41
|9
|АРСЕНАЛ
|28
|9
|13
|6
|40-36
|40
|10
|БЕРНЛИ
|29
|11
|6
|12
|34-40
|39
|11
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|29
|10
|9
|10
|26-32
|39
|12
|ЭВЕРТОН
|29
|10
|7
|12
|37-46
|37
|13
|НЬЮКАСЛ
|29
|9
|8
|12
|25-41
|35
|14
|САУТГЕМПТОН
|29
|10
|4
|15
|35-52
|34
|15
|БРАЙТОН
|29
|6
|11
|12
|32-40
|29
|16
|ВЕСТ ХЭМ
|29
|7
|6
|16
|35-50
|27
|17
|УОТФОРД
|29
|6
|9
|14
|27-44
|27
|18
|БОРНМУТ
|29
|7
|6
|16
|29-47
|27
|19
|АСТОН ВИЛЛА
|28
|7
|4
|17
|34-56
|25
|20
|НОРВИЧ
|29
|5
|6
|18
|25-52
|21
Смотрите, как Варди забивает за сборную Англии
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