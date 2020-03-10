Варди разбушевался: обзор разгромной победы "Лестера" над "Астон Виллой"

В последнем матче 29-го тура в Англии "лисы" на своем поле отгрузили бирмингемцам четыре "сухих" мяча

В последнем матче 29-го тура чемпионата Англии "Лестер" на своем поле разгромил "Астон Виллу" – 4:0. По дублю в поединке со "львами" из Бирмингема на свой счет записали полузащитник "лисов" Харви Барнс и форвард Джейми Варди, который вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки АПЛ, на два мяча оторвавшись от "канонира" Пьер-Эмерика Обамеянга.

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Что интересно, матч первого круга, проходивший в Бирмингеме, завершился также победой "Лестера" – 4:1. Таким образом "лисам", впервые с сезона-1967/1968, удалось забить одной команде 4 или более голов как дома, так и в гостях в одном чемпионате. 52 года назад "Лестер" обыграл "Саутгемптон" на чужом поле – 5:1, а в родных стенах – 4:1.

Добавим, что, выиграв у "Астон Виллы" 4:0, "Лестер" до 4 очков сократил отставание от идущего вторым в турнирной таблице Премьер-лиги "Манчестер Сити", у которого, впрочем, имеется одна игра в запасе.

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Лестер – Астон Вилла – 4:0

Голы: Барнс, 40, 85, Варди, 63 (с пенальти), 79

Лестер: Шмайхель – Перейра, Эванс, Сеюнджю, Джастин – Ндиди (Менди, 83) – Олбрайтон, Прат (Тилеманс, 76), Мэддисон, Барнс – Ихеаначо (Варди, 59)

Астон Bилла: Рейна – Жилбер, Энгельс, Мингс, Таргетт – Накамба – Аль-Мухаммади (Эль Гази, 63), Луис, Хурихэйн (Дэвис, 67), Грилиш – Самата

Предупреждения: Прат, Эванс – Хурихэйн

Джейми Варди / Фото: Reuters

Статистика матча "Лестер" – "Астон Вилла" (4:0)

Турнирная таблица чемпионата Англии

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 29 27 1 1 66-21 82 2 МАНЧЕСТЕР СИТИ 28 18 3 7 68-31 57 3 ЛЕСТЕР 29 16 5 8 58-28 53 4 ЧЕЛСИ 29 14 6 9 51-39 48 5 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 29 12 9 8 44-30 45 6 ВУЛВЕРХЭМПТОН 29 10 13 6 41-34 43 7 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 28 11 10 7 30-25 43 8 ТОТТЕНХЭМ 29 11 8 10 47-40 41 9 АРСЕНАЛ 28 9 13 6 40-36 40 10 БЕРНЛИ 29 11 6 12 34-40 39 11 КРИСТАЛ ПЭЛАС 29 10 9 10 26-32 39 12 ЭВЕРТОН 29 10 7 12 37-46 37 13 НЬЮКАСЛ 29 9 8 12 25-41 35 14 САУТГЕМПТОН 29 10 4 15 35-52 34 15 БРАЙТОН 29 6 11 12 32-40 29 16 ВЕСТ ХЭМ 29 7 6 16 35-50 27 17 УОТФОРД 29 6 9 14 27-44 27 18 БОРНМУТ 29 7 6 16 29-47 27 19 АСТОН ВИЛЛА 28 7 4 17 34-56 25 20 НОРВИЧ 29 5 6 18 25-52 21

Смотрите, как Варди забивает за сборную Англии

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