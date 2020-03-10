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Варди разбушевался: обзор разгромной победы "Лестера" над "Астон Виллой"

10 марта, 08:00

Юрков Богдан

В последнем матче 29-го тура в Англии "лисы" на своем поле отгрузили бирмингемцам четыре "сухих" мяча

В последнем матче 29-го тура чемпионата Англии "Лестер" на своем поле разгромил "Астон Виллу" – 4:0. По дублю в поединке со "львами" из Бирмингема на свой счет записали полузащитник "лисов" Харви Барнс и форвард Джейми Варди, который вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки АПЛ, на два мяча оторвавшись от "канонира" Пьер-Эмерика Обамеянга.

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Что интересно, матч первого круга, проходивший в Бирмингеме, завершился также победой "Лестера" – 4:1. Таким образом "лисам", впервые с сезона-1967/1968, удалось забить одной команде 4 или более голов как дома, так и в гостях в одном чемпионате. 52 года назад "Лестер" обыграл "Саутгемптон" на чужом поле – 5:1, а в родных стенах – 4:1.

Добавим, что, выиграв у "Астон Виллы" 4:0, "Лестер" до 4 очков сократил отставание от идущего вторым в турнирной таблице Премьер-лиги "Манчестер Сити", у которого, впрочем, имеется одна игра в запасе.

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Лестер – Астон Вилла – 4:0
Голы: Барнс, 40, 85, Варди, 63 (с пенальти), 79
Лестер: Шмайхель – Перейра, Эванс, Сеюнджю, Джастин – Ндиди (Менди, 83) – Олбрайтон, Прат (Тилеманс, 76), Мэддисон, Барнс – Ихеаначо (Варди, 59)
Астон Bилла: Рейна – Жилбер, Энгельс, Мингс, Таргетт – Накамба – Аль-Мухаммади (Эль Гази, 63), Луис, Хурихэйн (Дэвис, 67), Грилиш – Самата
Предупреждения: Прат, Эванс – Хурихэйн

Джейми Варди

Джейми Варди / Фото: Reuters

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Статистика матча "Лестер" – "Астон Вилла" (4:0)

Турнирная таблица чемпионата Англии

МКлубИВНПМячиОчки
1ЛИВЕРПУЛЬ29271166-2182
2МАНЧЕСТЕР СИТИ28183768-3157
3ЛЕСТЕР29165858-2853
4ЧЕЛСИ29146951-3948
5МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД29129844-3045
6ВУЛВЕРХЭМПТОН291013641-3443
7ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД281110730-2543
8ТОТТЕНХЭМ291181047-4041
9АРСЕНАЛ28913640-3640
10БЕРНЛИ291161234-4039
11КРИСТАЛ ПЭЛАС291091026-3239
12ЭВЕРТОН291071237-4637
13НЬЮКАСЛ29981225-4135
14САУТГЕМПТОН291041535-5234
15БРАЙТОН296111232-4029
16ВЕСТ ХЭМ29761635-5027
17УОТФОРД29691427-4427
18БОРНМУТ29761629-4727
19АСТОН ВИЛЛА28741734-5625
20НОРВИЧ29561825-5221

Смотрите, как Варди забивает за сборную Англии

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видео голов чемпионат Англии Астон Вилла Лестер Джейми Варди

Источник: Сегодня|Спорт

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