Ващук, Демьяненко и Езерский пообщались с фанатами перед матчем "Легенды футбола"

Сегодня, 18:20

В Киеве прошла встреча болельщиков и бывших футболистов, которые сыграют 20 мая в благотворительном матче

В Киеве состоялась большая фан-встреча с известными футболистами
В Киеве состоялась большая фан-встреча с известными футболистами

В субботу в Киеве состоялась большая фан-встреча с известными украинскими футболистами. Каждый желающий мог задать лично свои вопросы и пообщаться с легендами украинского футбола – Владиславом Ващуком, Владимиром Езерским, Анатолием Демьяненко. Ранее мы писали, что 20 мая в Киеве состоится благотворительный матч "Легенды футбола". Тренерами команд станут известные футбольные тренеры – Владимир Бессонов и Анатолий Демьяненко.

"Мы решили организовать эту встречу в преддверии большого и уникального события, которое состоится в Киеве 20 мая – благотворительный матч "Легенды футбола". Свое участие в нем уже подтвердили Андрей Шевченко, Андрей Воронин, Сергей Ребров, Дарио Срна, Вячеслав Шевчук, Эдуард Цехмейструк, Сергей Нагорняк, Владимир Езерский. Несмотря на чрезвычайно большую загрузку и плотные графики, ребята отозвались с абсолютной готовностью, чтобы принять участие в матче. Это настоящий подарок для болельщиков: каждый, кто купит лот, сможет выйти на поле и сыграть плечом к плечу с легендами футбола", – рассказал Владислав Ващук.

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Тренерами команд станут известные футбольные тренеры – Владимир Бессонов и Анатолий Демьяненко.

"Подобных событий в Украине еще не было. И, кстати, нашим матчем уже заинтересовались игроки из других стран. Нам очень приятно видеть такую большую поддержку и со стороны футболистов, и со стороны болельщиков. Тем более, что главная цель инициативы – собрать средства на закупку медицинского оборудования для детского Центра микрохирургии глаза. Мы уверены, что все вместе сможем помочь детям увидеть наш прекрасный мир в ярких красках", – говорит Марта Останкова, организатор матча "Легенды футбола".

Напомним, Благотворительный матч "Легенды футбола" состоится 20 мая в Киеве, на стадионе "Город спорта" (Гидропарк). Начало – в 16:00. Принять участие в матче сможет каждый желающий. А после матча состоится концерт с участием популярных артистов. Свое участие в концерте уже подтвердили украинский исполнитель Влад Сытник и группа "Авиатор".

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Владислав Ващук, Анатолий Демьяненко, Владимир Езерский

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Сегодня|Спорт

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