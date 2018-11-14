Василий Кравец покинул сборную Украины по футболу

Игрок "Луго" получил травму на тренировке и не сыграет против Словакии и Турции

Защитник Василий Кравец не сможет дебютировать за сборную Украины из-за повреждения, полученного на тренировке. Крайний бек испанского "Луго" возвращается в клуб из-за защемления мышцы поясничного отдела. Микротравма требует от футболиста провести 7-10 дней без физических нагрузок, сообщает официальный сайт ФФУ.

Василий не впервые вызывается в сборную, но на поле в футболке главной команды страны еще не появлялся.

Напомним, 16 ноября команда Андрея Шевченко сыграет заключительный матч группового этапа Лиги наций против Словакии. А 20 ноября сборная встретится с Турцией в Анталье в товарищеском поединке.

Напомним, что 16 октября, сборная Украины одержала третью подряд победу в Лиге наций и досрочно гарантировала себе повышение в классе в этом турнире. В Харькове наша национальная команда со счетом 1:0 обыграла сборную Чехии. Единственный гол забил Руслан Малиновский.