Вдове Яшина не понравился приз имени ее мужа, который вручили лучшему вратарю мира Алисону

Алисон Бекер / Фото: Reuters

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Вдове легендарного голкипера, обладателя "Золотого мяча"-1963 Льва Яшина не понравился приз, который накануне в Париже вручили лучшему вратарю мира 2019 года Алисону Бекеру. Напомним, страж ворот "Ливерпуля", благодаря сейвам которого мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов, накануне стал первым в истории обладателем награды имени Льва Яшина.

"Этот приз оказался совсем не похож на тот, который вручали Льву Ивановичу, – посетовала его вдова Валентина Тимофеевна Яшина. – Они говорили, что это будет тоже золотой мяч, а там был какой-то приз, я даже не разобрала… чего-то там кругленькое, плоское, диск какой-то, который вставлен в какую-то стойку. Вон у Месси уже шесть мячей, а у Алисона… Но я желаю господину Алисону новых побед! Только не надо от меня его поздравлять. Там есть внучок, он поздравления и передаст"

Смотрите, как Алисон с "Ливерпулем" выигрывал Лигу чемпионов-2019

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Напомним, обладателем главной индивидуальной награды мирового футбола – "Золотого мяча" – в шестой раз в своей карьере стал Лионель Месси. По результатам голосования, форвард "Барселоны" всего на один процент обошел одноклубника Алисона Бекера по "Ливерпулю" – Вирджила ван Дейка.

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