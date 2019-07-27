Вечеринка без мужчин: жена Месси засветила шикарную грудь своей подруги

На фотографии, которой поделилась Антонелла Роккуццо, главное внимание привлекла другая девушка

Жена Месси - слева. Рядом с ней - супруга Фабрегаса. Фото: Instagram

Лионель Месси и его жена Антонелла Роккуццо снова в Барселоне. После скандального выступления аргентинца за сборную на Кубке Америки и отдыха Месси на экзотических островах семья одного из лучших, если не лучшего футболиста в истории, наконец, прибыла в Каталонию. По этому поводу супруга Лионеля закатила вечеринку, на которую пригласила своих подруг – жену экс-игрока "Барсы" испанца Сеска Фабрегаса – Даниэллу, возлюбленную уругвайца Луиса Суареса – Софию и Бени Перес, к футбольному миру отношения не имеющую.

Фотографию девичьих посиделок Антонелла Роккуццо выложила у себя в Instagram, правда, главное внимание на снимке привлекла не жена Лионеля Месси, а ее соседка по фото – супруга Фабрегаса Даниэлла: взгляды публики приковал ее неимоверный бюст.

Сеск Фабрегас и его жена Даниэлла. Фото – Instagram

Напомним, на днях Сеск Фабрегас угодил в скандал. Звезду украинского Евро-2012, который выступает сейчас в "Монако", лишили прав за лихую езду по Лондону. Испанский полузащитник Фабрегас не сможет сесть за руль машины до конца нынешнего года.

Также мы писали, что "Барселона" хочет предложить Месси невероятный контракт. Каталонский клуб рассматривает возможность подписания с аргентинцем пожизненного соглашения. Нынешний договор с 32-летним футболистом действует до 2021 года.

Смотрите, как Месси забивает за "Барселону"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Вечеринка без мужчин: жена Месси засветила шикарную грудь своей подруги". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"