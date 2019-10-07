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Вечерняя сессия сборной: пробежка под дождем и трудное прибытие "итальянцев"

7 октября, 22:43

Национальная команда готовится к грядущим поединкам

Сборная Украины

Сборная Украины / Фото: ФФУ

На днях сборная Украины под руководством Андрея Шевченко собралась в Харькове, чтобы подготовится к матчам отбора на Евро-2020 с Литвой и Португалией.

К команде присоединились и легионеры. Но Руслану Малиновский и Евгению Шахову не очень повезло, ведь им пришлось добираться до Харькова на поезде.

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После матча "Аталанты" с "Лечче" Шахов остался в Бергамо и ночевал дома у Малиновского.

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Они вместе отправились авиарейсом из Италии в Киев, но из-за задержки рейса, им пришлось уже из Киева в Харьков добираться поездом. Они пропустили фитнес-тренировку команды, сразу перешли к восстановительным процедурам и сауне. Последними в расположение сборной прибыли Александр Зинченко и Роман Яремчук.

Но, некоторым футболистам пришлось бегать под дождем. Буяльский, Коваленко, Болбат и Матвиенко, которые не играли в последних поединках, должны были провести тренировку на улице.

Добавим, что завтра, 8 октября, сборная Украины проведет открытую тренировку на стадионе ОСК "Металлист". Начало – 19.00.

Смотрите, как Украина разгромила Литву в отборе на Евро-2020:

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Сборная Украины сборная Португалии сборная Литвы

Источник: ФФУ

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