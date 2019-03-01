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Ведущий защитник "Динамо" вернулся в строй перед лондонским "адом"

Сегодня, 12:22

Пропустивший начало года Тамаш Кадар залечил повреждение и готов сыграть в Лиге Европы против "Челси"

Тамаш Кадар
Тамаш Кадар. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Ведущий защитник "Динамо" вернулся в строй перед лондонским "адом" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/18e/ba3/5c418eba35a4d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/18e/ba3/5c418eba35a4d.png Футбол Пропустивший начало года Тамаш Кадар залечил повреждение и готов сыграть в Лиге Европы против "Челси"

Венгерский защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар вернулся в общую группу "Динамо". По информации телеканала "Футбол 1", центрбек восстановился после повреждения готовится к предстоящим матчам "Динамо" "Десны" в чемпионате Украины 2 марта и с "Челси" в Лиге Европы 7 и 14 марта.

Кадар из-за травмы пропустил двухматчевое противостояние с греческим "Олимпиакосом" в 1/16 финала Лиги Европы и первый матч весенней части сезона в чемпионате Украины против "Зари". Что, впрочем, не помешало "Динамо" одержать самую крупную победу в сезоне

Как мы уже сообщали, "Динамо" примет "Челси" при аншлаге – все билеты на киевский поединок 14 марта проданы! При этом в первом матче этих команд, по мнению экс-тренера "Динамо", "Челси" устроит киевлянам ад". "У "Динамо" ноль шансов. Не стоит наивно мечтать, что мы пройдем "Челси" по итогам двух матчей. Лондонские футболисты устроят киевлянам ад на своем поле. Не стоит надеяться на кризис соперника. Он прошел. Ряд футболистов хотел отставки Маурицио Сарри, поэтому сплавлял его. Тренер поговорил с лидерами команды и наладил отношения. "Челси" начал показывать содержательный футбол, поэтому легко пройдет нашего вице-чемпиона", – заявил Йожеф Сабо.

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Тег Лига Европы, Динамо Киев, Томаш Кадар, УПЛ

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Сегодня|Спорт

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