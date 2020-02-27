Великий Диего дебютировал в этот день за сборную: вспомнить великолепного и скандального аргентинца

Сегодня, 27 февраля, Международная федерация футбола вспомнила, что в этот день Диего Марадона дебютировал за сборную Аргентины. Один из лучших футболистов всех времен и народов в 1977 году в возрасте 16 лет сыграл в товарищеском матче против сборной Венгрии. Тогда юный талант только начинал карьеру в "Аргентинос Хуниорс", а через 10 лет дорос до звезды мирового масштаба. Недавно мы писали, что знаменитый аргентинский вратарь объяснил, почему Месси хуже Марадоны.

В Европе Диего Армандо выступал за испанскую "Барселону" и, дольше всего, за "Наполи" (в 1984-91 гг.), а также немного в "Севилье". Кроме чудесной игры, футболист запомнился и многочисленными скандалами, наркотической зависимостью и огромным себялюбием.

Вместе со сборной он выиграл чемпионат мира 1986 года в Мексике, а в финале турнира 1990 года уступил ФРГ. На "мундиале"-1986 он забил мяч рукой, принеся победу над Англией. Тогда сам он назвал тот гол "рукой Бога". Смотрите подборку самых эффектных трюков в исполнении Марадоны.

Марадона часто вступал в конфликты с журналистами, болельщиками, судился с различными компаниями. Также тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала ЧМ-2010, клубы Катара, Мексики и своей страны.

Сейчас 59-летний Диего тренирует аутсайдера аргентинского чемпионата – клуб "Химнасия и Эскгрима". Недавно мы писали, что Марадону поймали за употреблением препарата во время матча.

В 2018-м Диего успел засветиться среди руководителей белорусского "Динамо" из Бреста. А в прошлом году Марадона поздравил "Динамо" с чемпионством. По этому поводу белорусы даже сделали подборку моментов с его голами и финтами.

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