Венесуэльский клуб вынужден был провести два матча за шесть часов: и оба выиграл
Команда сначала одержала победу на выезде, а затем отпраздновала викторию дома
Венесуэльский клуб "Депортиво Лара" был вынужден провести два официальных матча с интервалом всего в шесть часов. И обе встречи команда выиграла, пишет ESPN. Сначала "Депортиво Лара" победил на выезде аутсайдера чемпионата Венесуэлы "Льанерьос" (3:2).
После этого команда совершила двухчасовой перелет домой и в тот же день приняла на своем поле аргентинский "Уракан" в Кубке Либертадорес. Во время игры с "Ураканом" на стадионе пропало электричество, но это не помешало команде победить – 2:1.
Сообщается, что клуб просил Федерацию футбола Венесуэлы перенести поединок чемпионата, но им отказали.
Ранее мы писали, что фанат выкопал череп деда, чтобы вместе отпраздновать чемпионство команды экс-игрока "Металлиста". Габриэль Аранда вместе с покойным родственником отпраздновал победу "Расинга" в чемпионате Аргентины.
Ранее мы писали, что фанаты кричали "просто умри", пока медики пытались спасти болельщика после сердечного приступа. Вопиющий случай произошел в Италии. 45-летний мужчина скончался на трибунах, а поведение фанатов вызвало возмущение в сети.
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