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Венесуэльский клуб вынужден был провести два матча за шесть часов: и оба выиграл

Сегодня, 16:34

Команда сначала одержала победу на выезде, а затем отпраздновала викторию дома

Фото: AFP
Венесуэльский клуб вынужден был провести два матча за шесть часов: и оба выиграл //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e7f/7a9/5c7e7f7a93ff3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e7f/7a9/5c7e7f7a93ff3.jpg Футбол Команда сначала одержала победу на выезде, а затем отпраздновала викторию дома

Венесуэльский клуб "Депортиво Лара" был вынужден провести два официальных матча с интервалом всего в шесть часов. И обе встречи команда выиграла, пишет ESPN. Сначала "Депортиво Лара" победил на выезде аутсайдера чемпионата Венесуэлы "Льанерьос" (3:2).

После этого команда совершила двухчасовой перелет домой и в тот же день приняла на своем поле аргентинский "Уракан" в Кубке Либертадорес. Во время игры с "Ураканом" на стадионе пропало электричество, но это не помешало команде победить – 2:1.

Сообщается, что клуб просил Федерацию футбола Венесуэлы перенести поединок чемпионата, но им отказали.

Ранее мы писали, что фанат выкопал череп деда, чтобы вместе отпраздновать чемпионство команды экс-игрока "Металлиста". Габриэль Аранда вместе с покойным родственником отпраздновал победу "Расинга" в чемпионате Аргентины.

Ранее мы писали, что фанаты кричали "просто умри", пока медики пытались спасти болельщика после сердечного приступа. Вопиющий случай произошел в Италии. 45-летний мужчина скончался на трибунах, а поведение фанатов вызвало возмущение в сети.

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Тег Кубок Либертадорес, чемпионат Венесуэлы

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Источник:

Eurosport

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