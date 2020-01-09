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Венгерский судья ФИФА, который топил украинские команды, всплыл в России

9 января, 17:17

Виктор Кашшаи стал главой департамента судейства РФС

Венгерский рефери Виктор Кашшаи

Венгерский рефери Виктор Кашшаи

Одиозный венгерский футбольный арбитр Виктор Кашшаи, которого очень не любят в Украине, несколько неожиданно появился в роли чиновника. 44-летний уже бывший рефери Международной категории ФИФА возглавил судейский корпус России. На прошлой неделе мы сообщали, что Кашшаи завершил карьеру судьи.

Виктор Кашшаи на посту главы департамента судейства Российского футбольного союза сменит Александра Егорова. Тот работал на своей должности в РФС с мая 2018 года, сообщают российские СМИ.

В 2011 году Кашшаи признали лучшим судьей в мире. В Украине венгерского арбитра запомнили по чемпионату Европы 2012 года, когда судейская бригада с ним во главе не засчитала гол Марко Девича в ворота сборной Англии. Хотя тогда мяч однозначно пересек линию. Несмотря на тот ляп, уже в следующем сезоне Кашшаи судил полуфинал Лиги чемпионов "Бавария" – "Барселона".

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Осенью 2018 года венгерский арбитр снова начудил в матче "Шахтера" в Лиге чемпионов с "Манчестер Сити". Кашшаи назначил в ворота гостей пенальти, которого не было и близко: Стерлинг просто зацепился за газон. Последним для Виктора серьезным испытанием стал матч Лиги чемпионов "Атлетико" – "Локомотив" (2:0) 11 декабря 2019 года.

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Россия футбол судья рефери

Источник: sports.ru

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