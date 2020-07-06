"Вердер" выиграл битву за место в элитном дивизионе в Германии благодаря автоголу

"Хайденхайм 1846" не смог прыгнуть выше головы и остался во Второй Бундеслиге

Поздно вечером в понедельник, 6 июля, завершился сезон в немецком футболе. Завершился настоящей футбольной драмой. В борьбе за место в элитном дивизионе на следующий сезон в двух матчах плей-офф встречались "Вердер" и "Хайденхайм". Бременская команда заняла 16-е место в Первой Бундеслиге, а соперник – третье во Второй. А на днях "Бавария" сделала 13-й "золотой дубль".

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Первая дуэль на поле "Вердера" 2 июля завершилась ничьей – 0:0. Сегодня же соперники сражались в городе Хайденхайм-ан-дер-Бренц. Уже на третьей минуте автогол влетел в ворота хозяев – это предопределило весь дальнейших ход событий. "Музыканты" отбивались, команда Второй Бундеслиги пыталась забить.

Это ей удалось сделать лишь на 85-й минуте – 1:1, но за счет гола на чужом поле преимущество оставалось у гостей. "Хайденхайм" пытался сделать последнее усилие, но в итоге пропустил контратаку на четвертой добавленной минуте – 1:2. Правда, этим все не завершилось. На седьмой (!) добавленной минуте судья ФИФА Феликс Брых назначил пенальти, и хозяева вновь сравняли счет – 2:2. Но на большее просто не хватило времени. "Вердер" спасся от позора и остался в Первой Бундеслиге.

Небольшая группа фанатов "Хайденхайма", которых допустили на трибуну, не увидела своими глазами чудо в исполнении своей команды.

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В начале месяца в чемпионате Германии назвали дату начала следующего сезона.

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