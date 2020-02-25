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"Верим, что Настя вернется домой, а мы – в родной Донецк": трогательное заявление Дарио Срны

25 февраля, 15:10

Бывший капитан "Шахтера" благодарит президента Украины за помощь украинцам в Ухане

Легенда донецкого "Шахтера" Дарио Срна отреагировал на историю вокруг украинки Анастасии Зинченко, которая не может вернуться в Украину из охваченного коронавирусом Китая, так как не хочет там бросать свою собачку. Как мы писали ранее, "Шахтер" готов отправить самолет в Китай за украинкой с собачкой. Об этом рассказал капитан "горняков" Андрей Пятов.

"Мы в "Шахтере" хорошо знакомы с ситуацией, когда ты не можешь вернуться домой. 6 лет мы живем не в Донецке. Мы знаем как это сложно и больно. Настя Зинченко одна из миллионов людей, мечтающих вернуться домой. Поэтому мы благодарны Президенту Украины Владимиру Зеленскому за то, что он борется за каждого украинца, за каждого, кто нуждается в помощи. Мы верим, что Настя Зинченко вернется домой. Верим – мы вернемся в родной Донецк!", – написал Срна.

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Некоторое время назад украинка в Китае, которая не смогла уехать из-за собаки, показала разговор с Зеленским. Глава государства решил подбодрить девушку, которая осталась в китайском городе.

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Шахтер Донецк Дарио Срна коронавирус эвакуация украинцев Ухань

Источник: Сегодня|Спорт

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