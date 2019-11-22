Вернидуб не будет работать в России: "Не следовало приходить на нашу территорию"

Юрий Вернидуб / Фото: AFP

Реклама

Украинский тренер Юрий Вернидуб, недавно возглавивший солигорский "Шахтер", в интервью белорусским СМИ заявил, что отверг несколько предложений из России и никогда туда не поедет работать из-за агрессии на Донбассе и в Крыму. Ранее Вернидуб сделал другое заявление: "Уезжая играть в Россию, ты отрекаешься от сборной Украины".

"Начисто. И давайте я сразу отвечу, чтобы больше этой темой меня не дергали. Беларусь для меня – да. Любая постсоветская страна – да. Кроме России. Кто прав, рассудит только время. Но, я думаю, мы ни в чем не виноваты. Украина была бы виновата лишь в том случае, если бы пришла на чью-то территорию. К сожалению, пришли на нашу. Считаю, не следовало приходить – мы сами прекрасно разобрались бы в этом. Россия же смогла разобраться с Чечней? Никто же не мешал и никто не приходил? Другое дело, если бы мы обратились и кричали "помогите"... Хочу раз и навсегда закрыть у вас эту тему. А в Россию не поеду никогда. И ни за какие деньги. Хотя варианты были, и много – не боюсь об этом говорить. К счастью, деньги не самое важное в моей жизни. Они нужны, но не хочу их получать – хочу зарабатывать. Тогда легче и копить, и тратить. Когда же начинаешь "мутить", делаешь что-то не то, а требуешь многого – это неправильно. Так меня воспитали родители, и я им благодарен", – сказал тренер.

Напомним, что в начале ноября Юрий Вернидуб возглавил солигорский "Шахтер" из чемпионата Беларуси. Помощниками Вернидуба будут Валерий Михайленко, Александр Ногин и Игорь Фокин. За два тура до финиша чемпионата "Шахтер" идет третьим отставая от БАТЭ на два балла и "Динамо-Брест" – на семь баллов.

Ранее 53-летний специалист восемь лет работал с луганской "Зарей", с который выигрывал бронзовые медали чемпионата Украины и выходил в финал национального кубка. Неоднократно под его руководством "Заря" играла в Лиге Европы. Дважды Вернидуб признавался Тренером года в Украине.

А вот так играла "Заря" свой последний матч под руководством Вернидуба:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама