Вернидуб заинтриговал: "Динамо"? Перезвоните через пару дней"

Украинский тренер покинул "Зарю" по окончанию сезона

Юрий Вернидуб. Фото: AFP

Сегодня "Заря" рассталась с многолетним главным тренером Юрием Вернидубом. Специалист подавал заявление об отставке еще прошлой осенью после вылета из Лиги Европы, но тогда руководство его не отпустило. Сам тренер отказался комментировать уход из команды, а по поводу будущего места работы попросил перезвонить ему через несколько дней.

"Не хочу говорить на эту тему. Мне нужно хотя бы день-два побыть наедине с собой. Все причины относительно моего ухода написаны на официальном сайте. Что еще нужно? Есть ли у меня варианты продолжения карьеры? Когда они будут, тогда вы все узнаете. Все напишут, когда придет время. "Динамо"? Если хотите, то перезвоните через пару дней", – резюмировал специалист.

1 июня заканчивается контракт у главного тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича. В СМИ давно муссируются слухи, что соглашение продлено не будет. Тем не менее, президент "бело-синих" заявил, что решение будет принято после после общения с тренером. Суркис назвал условие, при котором Хацкевич может остаться в "Динамо".

Напомним, что в ноябре 2011-го года Юрий Вернидуб стал исполняющим обязанности главного тренера "Зари", а со 2 мая 2012-го года по настоящий момент был главным тренером команды.

За время пребывания в "Заре" Юрия Вернидуба луганчане достигли ранее небывалых высот. Играли в групповом этапе Лиги Европы, были участником финала Кубка Украины, завоевали бронзовые медали чемпионата. По итогам завершившегося чемпионата Украины Заря заняла пятое место и будет стартовать в Лиге Европы со второго квалификационного раунда.

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