Вернидуб в Беларуси заговорил матами: команда экс-тренера "Зари" никак не может "родить"

Солигорский "Шахтер" называли фаворитом белорусского чемпионата, но клуб Вернидуба пока что - во второй десятке

Бывший главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб, которого называли претендентом на пост наставника киевского "Динамо", из последних сил сдерживал свое негодование в чемпионате Беларуси, где с недавних пор работает у руля солигорского "Шахтера". Однако после выездной ничьи со "Смолевичами" (0:0) в матче четвертого тура белорусского первенства Вернидуб таки сорвался и употребил пару нецензурных слов, выпуская пар в комментарии изданию "Прессбол".

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Юрий Вернидуб / Фото: Шахтер Солигорск

"Мы полностью переиграли Смолевичи. Два тайма бл*** сидели на одной половине. Бл*** топтали-топтали, били-били и не забили. Что еще комментировать? Не можем забить. Рожаем (голы). Пока роды не состоялись. Надо забить – может, прорвет", – откровенно высказался Юрий Вернидуб В тренде От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба

Обзор матча "Смолевичи" – "Шахтер" Солигорск (1:1)

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Отметим, что после четырех туров чемпионата Беларуси, который продолжается несмотря на пандемию коронавируса, солигорский "Шахтер" идет лишь на 12-м месте. Хотя перед стартом сезона команду украинца Юрия Вернидуба называли одним из претендентов на чемпионство.

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