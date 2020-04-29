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Вернидуб во второй за неделю обыграл Милевского, но остался без финала Кубка

29 апреля, 20:38

Александр Трикиша

"Динамо" Брест Милевского, Нойка и Хачериди сыграет в финале Кубка страны

"Шахтер" из Солигорска под руководством украинского тренера Юрия Вернидуба в ответном матче полуфинала Кубка Беларуси одержал волевую победу над "Динамо" из Бреста, где выступают наши соотечественники Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди.

Гости после перерыва вели в счете в два мяча, но затем "Шахтер" перехватил инициативу и с 58-й по 74-ю минуту отгрузил сопернику четыре мяча. Правда, этого было недостаточно для выхода в финал турнира, так как в первом матче клуб из Бреста одержал сухую победу 2:0 и прошел дальше за счет голов на выезде.

"Шахтер" Солигорск – "Динамо" Брест – 4:2
Голы: Иванович (58), Лисакович (60, 66, пен), Подстрелов (74) – Савицкий (19), Гордейчук (38)

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Артем Милевский отыграл 54 минуты, а Александр Нойок остался вне заявки на матч. А вот Евгений Хачериди отбывает длительную дисквалификацию за свое скандальное удаление в матче чемпионата Беларуси.

Отметим, что Вернидуб во второй раз за неделю обыграл команду Милевского. На выходных состоялась встреча команд в рамках чемпионата Беларуси и тогда "Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 2:0.

После того матча агент Вячеслав Заховайло выразил мнение, что 35-летнему Миле пора вешать бутсы на гвоздь и полностью уходить в YouTube. "Это стоячий футбол. Не мучай себя", – заявил агент.

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Как Милевский праздновал победу в прошлом чемпионате Беларуси:

Милевский – чемпион Беларуси. Эмоции Артема Видео: Twitter

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видео голов Артем Милевский Юрий Вернидуб Шахтер Солигорск Кубок Беларуси Динамо Брест

Источник: Сегодня|Спорт

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