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"Вернись, а то сгинем": Ребров с сыном вживую наблюдал за поражением "Динамо" от "Шахтера"

5 июля, 00:50

Олег Люлька Олег Люлька

Болельщики киевского клуба призывают руководство вернуть Реброва на пост главного тренера

За поражением "Динамо" от "Шахтера" 2:3 в субботнем матче на НСК "Олимпийский" вживую наблюдал бывший главный тренер киевлян Сергей Ребров, который недавно второй раз кряду стал чемпионом Венгрии с "Ференцварошем". Пользуясь отпуском, он посетил украинское "классико" вместе со своим средним сыном – 4-летним Никитой. И если Реброва-старшего фотографы засняли в VIP-ложе стадиона в маске, то его сынишка попал в объективы камер без нее.

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Сергей Ребров

Сергей Ребров / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Болельщики тут же принялись связывать появление Сергея Реброва на трибунах с возможным возвращением на пост главного тренера "Динамо". Вот их комментарии в соцсетях:

  • Смотрит и, наверное, сходит с ума от такой игры "Динамо"
  • Камбек?
  • Сергей, возвращайся! А то сгинем...
  • Да нет, он достоин лучшего

Сергей Ребров. Фото – Fradi.hu
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Сергей Ребров. Фото – Fradi.hu

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Отметим, что совсем недавно, комментируя вероятность возвращения в "Динамо", Сергей Ребров не сказал категорическое "нет". "О "Динамо" вообще некорректно говорить: у команды есть тренер, – отметил наставник "Ференцвароша". – И я на собственном опыте знаю, как неприятно читать слухи, что тебя не завтра так послезавтра заменит тот или иной коллега. Тренерское кресло в "Динамо" – как электрический стул. Стоит проиграть всего один матч "Шахтеру" – и пресса принимается подбирать тебе преемника. Скажу вам так: если президент клуба решит, что пора что-то менять, вы об этом непременно узнаете".

Смотрите, как "Ференцварош" Реброва играл в Лиге Европы

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Сергей Ребров

Источник: Сегодня|Спорт

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