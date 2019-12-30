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Вернулся, чтобы разгребать: из подвала лиги команду Ярмоленко будет доставать бывший тренер МЮ

30 декабря, 08:51

Шотландский специалист сменил чилийца Мануэля Пеллегрини и считает нынешний состав "Вест Хэма" лучшим

Дэвид Мойес

Дэвид Мойес / Фото: Reuters

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Шотландец Дэвид Мойес стал новым тренером английского "Вест Хэма", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко. Ранее мы писали, что Ярмоленко остался без наставника – "молотобойцы" уволили чилийца, который мог возглавить "Динамо".

Мойес заключил контракт на полтора года и приступит к работе сразу перед матчем 21-го тура чемпионата Англии, в котором "Вест Хэм" 1 января примет "Борнмут". Интересно, что последним местом работы шотландского специалиста были как раз "молотобойцы", которые уволили его по окончанию сезона-2017/18, после чего Дэвид взял паузу в тренерской карьере. До этого он работал с "Манчестер Юнайтед".

Предыдущим рулевым клуба из Восточного Лондона был чилиец Мануэль Пеллегрини, которому не простили домашнего поражения от "Лестера" со счетом 1:2 в субботу. В турнирной таблице "Молотобойцы" идут на 17 месте – в очке от зоны вылета, но имеют матч в запасе.

"Это потрясающе снова быть в "Вест Хэме". Очень приятно вернуться домой. Я скучал по этому месту, мне очень нравилось здесь, – заявил Мойес. – Верю, что команда, которую я сейчас получил, – лучший состав игроков, чем когда я возглавил клуб в первый раз, поэтому с нетерпением жду совместной работы с ними.

Думаю, что сейчас у нас должна быть краткосрочная цель, чтобы добиться побед и покинуть подвал лиги. Этим мы займемся в течение следующих шести месяцев, как и в дальнейшем. Для начала нужно сосредоточиться на ближайших играх".

Впрочем, долго ли проработает с Мойесом украинский голеадор лондонцев Андрей Ярмоленко – большой вопрос. Напомним, "Вест Хэм" намерен продать Ярмоленко этой зимой, если поступит предложение в размере 21 млн евро.

Добавим, что Ярмоленко в ближайших матчах "Вест Хэму" не поможет. У Андрея обнаружились новые проблемы со здоровьем. Из-за повреждения задней поверхности бедра украинец пропустит до четырех недель.

Смотрите, как Ярмоленко забивал ранее за "Вест Хэм"

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тренер чемпионат Англии Андрей Ярмоленко Вест Хэм Мануэль Пеллегрини Дэвид Мойес

Источник: Сегодня|Спорт

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