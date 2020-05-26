Вернуть всех из отпуска: сенаторы предложили поправки, чтобы продолжить футбольный сезон во Франции

Игроки Лиги 1 не тренировались с марта и уже настраиваются на следующий чемпионат

Несмотря на то, что чемпионат Франции по футболу завершили досрочно из-за большого количество зараженных коронавирусом в стране, некоторые все еще пытаются его реанимировать. Так, по информации L’Equipe, шесть французских сенаторов предложили внести поправку в закон, регулирующий ситуацию с пандемией, чтобы возобновить футбольный сезон.

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По задумке этой шестерки сенаторов, поправка должна разрешить профессиональным клубам доиграть прерванный из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020, но только в случае, если условия будут этому благоприятствовать. Также двое сенаторов предложили внести еще одну поправку, которая касается будущего сезона.

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Как сообщает издание, шансы на принятие этих поправок очень малы, поскольку правительство Франции оценило их как невыполнимые. И даже если их каким-то образом утвердят в Сенате, во втором чтении в Национальном собрании все равно заблокируют. Особенно если учесть, что футболисты Лиги 1 не тренировались с марта.

Напомним, что 30 апреля была поставлена официальная точка в чемпионате Франции, который завершился после 28 туров. Титул в Лиге 1 достался "ПСЖ", а в Лигу чемпионов, помимо парижан, выйдут "Марсель" и "Ренн". В Лиге Европы Францию представят "Лилль", "Реймс" и "Ницца", а оставшийся седьмым "Лион" теперь без еврокубков впервые с 1997 года. "Реймсу" и "Ницце" он уступил лишь один балл.

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола подал апелляцию в административный суд Парижа на решение руководства Лиги 1 досрочно завершить чемпионат досрочно.

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Из элитного дивизиона вылетят две команды, место которых зайдут два клуба из Лиги 2. Таким образом, в классе понизятся "Амьен" и "Тулуза", а в элитный дивизион поднимутся "Лорьян" и "Ланс".

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