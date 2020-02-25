"Вест Хэм" без Ярмоленко дал бой "Ливерпулю" в чемпионате Англии

Лидер турнирной таблицы забил победный гол за девять минут до конца встречи

"Ливерпуль" одержал тяжелую победу над "Вест Хэмом" в заключительном матче 27-го тура чемпионата Англии. Мерсисайдцы открыли счет на девятой минуте после удара Вейналдума, но лондонцы быстро отыгрались, а в начале второго тайма вышли вперед. Мы проводили онлайн матча "Ливерпуль" – "Вест Хэм".

"Ливерпуль" отыгрался усилиями Салаха, но долгое время не мог дожать соперника. Матч близился к боевой ничей, пока на выручку лидеру турнирной таблицы не пришел случайный рикошет, после чего победный гол забил Садио Мане.

Отметим, что украинец Андрей Ярмоленко в матче участия не принимал. Ранее была названа новая дата возвращения Андрея Ярмоленко в игру.

"Ливерпуль" – "Вест Хэм" – 3:2

Голы: Вейналдум (9), Салах (68), Мане (81) – Диоп (12), Форнальс (54)

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"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Гомес, Робертсон, ван Дейк, Вейналдум, Фабиньо, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 57), Мане (Матип, 90), Фирмино, Салах.

"Вест Хэм": Фабианьски, Крессуэлл, Диоп, Огбонна, Нгакиа, Снодграсс (Боуэн, 84), Райс, Соучек (Форнальс, 47), Фелипе Андерсон (Аллер, 65), Антонио, Нобл.

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Предупреждения: Райс (51), Диоп (66), Нобл (80)

Благодаря этой победе "Ливерпуль" сохранил отрыв от ближайших преследователей в турнирной таблице Премьер-лиги в 22 балла. "Вест Хэм" остался на третьем месте с конца таблицы.

Смотрите, как "Ливерпуль" проиграл первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико":

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