"Вест Хэм" – "Ливерпуль": где и когда смотреть матч лидера чемпионата Англии против команды Ярмоленко

"Ливерпуль" на ходу / Фото: Reuters

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В среду, 29 января, в чемпионате Англии по футболу пройдет пропущенный матч 18-го тура "Вест Хэм" – "Ливерпуль". Начало – в 21:45 по киевскому времени. Смотреть онлайн Вест Хэм – Ливерпуль можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

Турнирная ситуация перед матчем "Вест Хэм" – "Ливерпуль". Все в Англии уже поздравляют "Ливерпуль" с чемпионством. Еще бы! 16 очков отрыва от "МанСити" плюс игра в запасе. Однако коуч мерсисайдцев Юрген Клопп уверяет, что пока они не получат чемпионский кубок в руки, спуску сами себе не дадут. Тогда как их сегодняшний соперник, которому из-за травмы не может помочь Андрей Ярмоленко, нуждается в турнирных очках как в воздухе – чтобы оторваться от зоны вылета. Сейчас у "Вест Хэма" – четвертое место в АПЛ – с конца.

Где смотреть матч "Вест Хэм" – "Ливерпуль" 29 января

Начало – в 21:45 по киевскому времени

Беларусь 5

Canal+Sport (France)

NBC Sports Network

Setanta Qazaqstan

Sky Sport Football Italia

Sport 2 Israel

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Прогноз на матч "Вест Хэм" – "Ливерпуль". Аналитики букмекерских контор считают гостей большими фаворитами поединка. Коэффициент на победу "Ливерпуля" составляет 1.35, тогда как ставку на победу "Вест Хэма" можно сделать с котировкой 9.00, а на ничью – 5.50. Вероятность такая: победа "Вест Хэма" 11 процентов, ничья 17 процентов, победа "Ливерпуля" 72 процента.

При этом наиболее вероятным счетом матча "Вест Хэм" – "Ливерпуль" аналитики называют победу гостей 2:0. Коэффициент на такой исход поединка равен 7.10.

Потеря "Ливерпуля". Отметим, что в матче с лондонскими "молотобойцами" "Ливерпулю" не поможет один из лидеров команды. "Мане не сыграет с "Вест Хэмом" и, вероятно, с "Саутгемптоном". После этого он должен быть в порядке. Неделя, которую мы проведем после этого – идеальное время для Мане, чтобы восстановиться после травмы, – заявил Юрген Клопп. – У него мышечное повреждение, достаточно серьезное, чтобы поберечь его в следующих матчах. Впрочем, нам повезло, что его травма оказалась не столь серьезной, как это предполагалось".

Турнирная таблица АПЛ перед матчем "Вест Хэм" – "Ливерпуль"

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 23 22 1 0 54-15 67 2 МАНЧЕСТЕР СИТИ 24 16 3 5 65-27 51 3 ЛЕСТЕР 24 15 3 6 52-24 48 4 ЧЕЛСИ 24 12 4 8 41-32 40 5 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 24 9 7 8 36-29 34 6 ТОТТЕНХЭМ 24 9 7 8 38-32 34 7 ВУЛВЕРХЭМПТОН 24 8 10 6 35-32 34 8 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 24 8 9 7 25-23 33 9 САУТГЕМПТОН 24 9 4 11 31-42 31 10 АРСЕНАЛ 24 6 12 6 32-34 30 11 КРИСТАЛ ПЭЛАС 24 7 9 8 22-28 30 12 ЭВЕРТОН 24 8 6 10 28-35 30 13 БЕРНЛИ 24 9 3 12 28-38 30 14 НЬЮКАСЛ 24 8 6 10 24-36 30 15 БРАЙТОН 24 6 7 11 27-34 25 16 АСТОН ВИЛЛА 24 7 4 13 31-45 25 17 ВЕСТ ХЭМ 23 6 5 12 27-38 23 18 БОРНМУТ 24 6 5 13 23-37 23 19 УОТФОРД 24 5 8 11 21-36 23 20 НОРВИЧ 24 4 5 15 24-47 17

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