"Вест Хэм" – "Ливерпуль": где и когда смотреть матч лидера чемпионата Англии против команды Ярмоленко

В среду, 29 января, в чемпионате Англии по футболу пройдет пропущенный матч 18-го тура "Вест Хэм" – "Ливерпуль". Начало – в 21:45 по киевскому времени. Смотреть онлайн Вест Хэм – Ливерпуль можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.
Турнирная ситуация перед матчем "Вест Хэм" – "Ливерпуль". Все в Англии уже поздравляют "Ливерпуль" с чемпионством. Еще бы! 16 очков отрыва от "МанСити" плюс игра в запасе. Однако коуч мерсисайдцев Юрген Клопп уверяет, что пока они не получат чемпионский кубок в руки, спуску сами себе не дадут. Тогда как их сегодняшний соперник, которому из-за травмы не может помочь Андрей Ярмоленко, нуждается в турнирных очках как в воздухе – чтобы оторваться от зоны вылета. Сейчас у "Вест Хэма" – четвертое место в АПЛ – с конца.
Где смотреть матч "Вест Хэм" – "Ливерпуль" 29 января
Начало – в 21:45 по киевскому времени
- Беларусь 5
- Canal+Sport (France)
- NBC Sports Network
- Setanta Qazaqstan
- Sky Sport Football Italia
- Sport 2 Israel
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Прогноз на матч "Вест Хэм" – "Ливерпуль". Аналитики букмекерских контор считают гостей большими фаворитами поединка. Коэффициент на победу "Ливерпуля" составляет 1.35, тогда как ставку на победу "Вест Хэма" можно сделать с котировкой 9.00, а на ничью – 5.50. Вероятность такая: победа "Вест Хэма" 11 процентов, ничья 17 процентов, победа "Ливерпуля" 72 процента.
При этом наиболее вероятным счетом матча "Вест Хэм" – "Ливерпуль" аналитики называют победу гостей 2:0. Коэффициент на такой исход поединка равен 7.10.
Потеря "Ливерпуля". Отметим, что в матче с лондонскими "молотобойцами" "Ливерпулю" не поможет один из лидеров команды. "Мане не сыграет с "Вест Хэмом" и, вероятно, с "Саутгемптоном". После этого он должен быть в порядке. Неделя, которую мы проведем после этого – идеальное время для Мане, чтобы восстановиться после травмы, – заявил Юрген Клопп. – У него мышечное повреждение, достаточно серьезное, чтобы поберечь его в следующих матчах. Впрочем, нам повезло, что его травма оказалась не столь серьезной, как это предполагалось".
Турнирная таблица АПЛ перед матчем "Вест Хэм" – "Ливерпуль"
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|23
|22
|1
|0
|54-15
|67
|2
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|24
|16
|3
|5
|65-27
|51
|3
|ЛЕСТЕР
|24
|15
|3
|6
|52-24
|48
|4
|ЧЕЛСИ
|24
|12
|4
|8
|41-32
|40
|5
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|24
|9
|7
|8
|36-29
|34
|6
|ТОТТЕНХЭМ
|24
|9
|7
|8
|38-32
|34
|7
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|24
|8
|10
|6
|35-32
|34
|8
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|24
|8
|9
|7
|25-23
|33
|9
|САУТГЕМПТОН
|24
|9
|4
|11
|31-42
|31
|10
|АРСЕНАЛ
|24
|6
|12
|6
|32-34
|30
|11
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|24
|7
|9
|8
|22-28
|30
|12
|ЭВЕРТОН
|24
|8
|6
|10
|28-35
|30
|13
|БЕРНЛИ
|24
|9
|3
|12
|28-38
|30
|14
|НЬЮКАСЛ
|24
|8
|6
|10
|24-36
|30
|15
|БРАЙТОН
|24
|6
|7
|11
|27-34
|25
|16
|АСТОН ВИЛЛА
|24
|7
|4
|13
|31-45
|25
|17
|ВЕСТ ХЭМ
|23
|6
|5
|12
|27-38
|23
|18
|БОРНМУТ
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|19
|УОТФОРД
|24
|5
|8
|11
|21-36
|23
|20
|НОРВИЧ
|24
|4
|5
|15
|24-47
|17
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