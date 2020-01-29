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"Вест Хэм" – "Ливерпуль": где и когда смотреть матч лидера чемпионата Англии против команды Ярмоленко

29 января, 20:04

Полный список трансляций поединка "молотобойцев" против подопечных Юргена Клоппа

"Ливерпуль" на ходу

"Ливерпуль" на ходу / Фото: Reuters

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В среду, 29 января, в чемпионате Англии по футболу пройдет пропущенный матч 18-го тура "Вест Хэм" – "Ливерпуль". Начало – в 21:45 по киевскому времени. Смотреть онлайн Вест Хэм – Ливерпуль можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

Турнирная ситуация перед матчем "Вест Хэм" – "Ливерпуль". Все в Англии уже поздравляют "Ливерпуль" с чемпионством. Еще бы! 16 очков отрыва от "МанСити" плюс игра в запасе. Однако коуч мерсисайдцев Юрген Клопп уверяет, что пока они не получат чемпионский кубок в руки, спуску сами себе не дадут. Тогда как их сегодняшний соперник, которому из-за травмы не может помочь Андрей Ярмоленко, нуждается в турнирных очках как в воздухе – чтобы оторваться от зоны вылета. Сейчас у "Вест Хэма" – четвертое место в АПЛ – с конца.

Где смотреть матч "Вест Хэм" – "Ливерпуль" 29 января
Начало – в 21:45 по киевскому времени

  • Беларусь 5
  • Canal+Sport (France)
  • NBC Sports Network
  • Setanta Qazaqstan
  • Sky Sport Football Italia
  • Sport 2 Israel

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Прогноз на матч "Вест Хэм" – "Ливерпуль". Аналитики букмекерских контор считают гостей большими фаворитами поединка. Коэффициент на победу "Ливерпуля" составляет 1.35, тогда как ставку на победу "Вест Хэма" можно сделать с котировкой 9.00, а на ничью – 5.50. Вероятность такая: победа "Вест Хэма" 11 процентов, ничья 17 процентов, победа "Ливерпуля" 72 процента.

При этом наиболее вероятным счетом матча "Вест Хэм" – "Ливерпуль" аналитики называют победу гостей 2:0. Коэффициент на такой исход поединка равен 7.10.

Потеря "Ливерпуля". Отметим, что в матче с лондонскими "молотобойцами" "Ливерпулю" не поможет один из лидеров команды. "Мане не сыграет с "Вест Хэмом" и, вероятно, с "Саутгемптоном". После этого он должен быть в порядке. Неделя, которую мы проведем после этого – идеальное время для Мане, чтобы восстановиться после травмы, – заявил Юрген Клопп. – У него мышечное повреждение, достаточно серьезное, чтобы поберечь его в следующих матчах. Впрочем, нам повезло, что его травма оказалась не столь серьезной, как это предполагалось".

Турнирная таблица АПЛ перед матчем "Вест Хэм" – "Ливерпуль"

МКлубИВНПМячиОчки
1ЛИВЕРПУЛЬ23221054-1567
2МАНЧЕСТЕР СИТИ24163565-2751
3ЛЕСТЕР24153652-2448
4ЧЕЛСИ24124841-3240
5МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД2497836-2934
6ТОТТЕНХЭМ2497838-3234
7ВУЛВЕРХЭМПТОН24810635-3234
8ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД2489725-2333
9САУТГЕМПТОН24941131-4231
10АРСЕНАЛ24612632-3430
11КРИСТАЛ ПЭЛАС2479822-2830
12ЭВЕРТОН24861028-3530
13БЕРНЛИ24931228-3830
14НЬЮКАСЛ24861024-3630
15БРАЙТОН24671127-3425
16АСТОН ВИЛЛА24741331-4525
17ВЕСТ ХЭМ23651227-3823
18БОРНМУТ24651323-3723
19УОТФОРД24581121-3623
20НОРВИЧ24451524-4717

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Источник: Сегодня|Спорт

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