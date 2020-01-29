"Вест Хэм" – "Ливерпуль": онлайн трансляция матча Премьер-лиги

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Сегодня в Англии состоится перенесенный матч 18-го тура Премьер-лиги "Вест Хэм" – "Ливерпуль". Поединок на стадионе "Лондон Стэдиум" начнется в 21:45 по киевскому времени. Мы проведем онлайн трансляцию с комментариями ключевых моментов игры, фото и видео.

"Вест Хэм" – "Ливерпуль"

"Ливерпуль" – лидер сезона, и практически никто уже не сомневается, что команда Юргена Клоппа возьмет чемпионский титул. В "Большой пятерке" турниров "Ливерпуль" остался единственным клубом, который ни разу еще не проиграл во внутреннем чемпионате, и всего один раз сыграл вничью! Команда опережает ближайшего преследователя на 16 очков и имеет игру в запасе.

В свою очередь, "Вест Хэм", за который выступает украинский футболист Андрей Ярмоленко, ведет борьбу за выживание в Премьер-лиге. Команда из Лондоне лишь по дополнительным показателям опережает "Борнмут" и "Уотфорд". Кстати, в сегодняшнем матче украинец не сыграет из-за повреждения.

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"Вест Хэм" – "Ливерпуль": прогноз. Аналитики букмекерских контор считают гостей большими фаворитами поединка. Коэффициент на победу "Ливерпуля" составляет 1.35, тогда как ставку на победу "Вест Хэма" можно сделать с котировкой 9.00, а на ничью – 5.50. Вероятность такая: победа "Вест Хэма" 11 процентов, ничья 17 процентов, победа "Ливерпуля" 72 процента.

Также букмекеры считают, что в сегодняшнем поединке будет забито большое количество мячей, с вероятностью в 62 процента будет забито три или более гола. Коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.53, а на "меньше 2,5 голов" – 2.48.

Вероятные авторы голов в составе "Ливерпуля:

Мохамед Салах – 50% (вероятность гола по котировкам букмекеров)

Роберто Фирмино – 40%

Вирджил ван Дейк – 12%

Тренд Александер-Арнольд – 10%

"Вест Хэм" – "Ливерпуль": где смотреть. На украинском ТВ матч не покажут. Смотреть игру в прямом эфире можно на спутниковых каналах: Беларусь 5, Cosmote Sport 2 (Греция), Digi Sport 2 (Венгрия), Sport 1 (Турция), Setanta (Казахстан), Sport 2 (Израиль), Sport TV2 (Португалия), SportKlub1 (Словения), SportKlub2 (Хорватия, Сербия), TSN 2 (Мальта).

Отметим, что "Ливерпуль" продолжает борьбу в Лиге чемпионов. В 1/8 финала команда сразится с мадридским "Атлетико".

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