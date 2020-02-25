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"Вест Хэм" не смог остановить "Ливерпуль на пути к "короне": обзор матча АПЛ

25 февраля, 08:31

Подопечные Мойеса не смогли помешать чемпионской ходе команды Клоппа

"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Вест Хэмом" в домашнем матче 27-го тура английской Премьер-лиги. Игра состоялась 24 февраля на "Энфилде" и завершилась со счетом 3:2. На нашем сайте был доступен онлайн матч "Ливерпуль" – "Вест Хэм" со всем главными событиями поединка. После этого матча команда Клоппа уверенно лидирует в АПЛ, опережая "Манчестер Сити" на 22 очка. "Вест Хэм" находится в зоне вылета, на 18-м месте, отставая от спасительной 17-й строчки на одно очко.

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Кстати, "Ливерпуль" продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии до 44 матчей. По длительности беспроигрышной серии "мерсисайдцев" опережает только "Арсенал", не проигравший 49 матчей в промежутке с 2003 по 2004 год.

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Отметим, что игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко в матче участия не принимал. Ранее была названа новая дата возвращения Андрея Ярмоленко в игру.

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чемпионат Англии Ливерпуль Вест Хэм

Источник: Сегодня|Спорт

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