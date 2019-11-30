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"Вест Хэм" с Ярмоленко сенсационно обыграл "Челси" в гостях и отдалился от зоны вылета

30 ноября, 21:24

Атакующий полузащитник сборной Украины появился на поле во втором тайме

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Сенсацией завершилось сегодня лондонское дерби на стадионе "Стэмфорд Бридж" в рамках английской Премьер-лиги. Скромный "Вест Хэм" украинца Андрея Ярмоленка сумел обыграть "Челси" на его поле – 1:0. Как мы писали ранее, чилийский главный тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини находится на грани отставки.

Сегодня акции Пеллегрини выросли. Бывшего динамовца Киева, часто ходящего по полю пешком, он оставил в запасе. А другие игроки "Вест Хэма" дали бой и в начале второго тайма подловили подопечных Фрэнка Лэмпарда на котратаке. Аарон Крессуэлл завершил усилия партнеров красивым обводящим ударом. Более того, гости забили второй мяч, но система VAR показала, что Антонио подыграл себе рукой, и его не засчитали.

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Украинский сборник появился на поле на 71-й минуте и запомнился только желтой карточкой на 88-й минуте. Однако этот успех позволил "Вест Хэму" взлететь c 17-го на 13-е место. А "Челси" остался на четвертой позиции, не сумев догнать "Лестер".

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