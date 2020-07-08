"Вест Хэм" собирается купить конкурента для Ярмоленко у гранда чемпионата Англии

Тренер лондонского клуба знаком с футболистом по работе в МЮ

Клуб английской Премьер-лиги "Вест Хэм" может усилить свой состав двумя футболистами "Манчестер Юнайтед". Но только если лондонской команде, за которую выступает украинец Андрей Ярмоленко", удастся сохранить место в АПЛ по итогам сезона – сообщает The Independent. А накануне Ярмоленко снова чуть не забил суперударом.

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Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес хочет подписать центрального защитника манкунианцев Фила Джонса и полузащитника Джесси Лингарда, который выступает на позиции Ярмоленко. Мойес знаком с игроками по работе в МЮ в 2013 году. При этом сообщалось, что нынешний наставник "Красных Дьяволов" Оле-Гуннар Сульшер намерен устроить чистку состава в летнее межсезонье, расставшись как с Джонсом, так и с Лингардом.

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Сульшер и Лингард / Фото: Getty Images

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Единственная проблема в тренерском лане – Джонс в прошлом году подписал с МЮ новое четырехлетнее соглашение, а Лингард не планирует менять клубную прописку. Хотя воспитанник команды больше не нужен манкунианцам.

Напомним, что на данный момент после 31 матча "Вест Хэм" занимает 16 место в чемпионате Англии, опережая на четыре очка "Астон Виллу" и "Борнмут", расположившихся в зоне вылета. "Манчестер Юнайтед" идет пятым и борется за третье место и зону Лиги чемпионов.

Смотрите, как Лингард забивал в этом сезоне в Лиге Европы

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