Вице-чемпион мира из Нидерландов заскучал на пенсии и получил предложение вернуться на поле

Снайдер в 36 лет востребован в родном городе

Бывший лидер сборной Нидерландов Уэсли Снайдер может возобновить спортивную карьеру – сообщает AS. Ранее голландский вице-чемпион мира тратил тысячи евро на выпивку во время своего пребывания в мадридском "Реале".

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По данным испанского издания, предложение звездному полузащитнику сделал клуб из его родного города – "Утрехт". И сам 36-летний Уэсли рассматривает возможность возвращения в футбол. Напомним, что Снайдер завершил карьеру в августе 2019 года. Полузащитник – чемпион Нидерландов, Испании, Италии и Турции, а также победитель Лиги чемпионов.

Уэсли Снейдер / Фото: Getty Images

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Вместе со сборной Голландии он дошел до финала чемпионата мира-2010. Всего в составе "оранжевых" он провел 134 матча – абсолютный рекорд страны – и забил 30 голов. С января 2018 года Снайдер выступал за катарский "Аль-Гарафа". Ранее защищал цвета миланского "Интера", "Реала", амстердамского "Аякса", стамбульского "Галатасарая" и французской "Ниццы". В марте 2018 года он завершил карьеру в сборной Нидерландов, за которую провел более 130 матчей.

Мы также писали, что Уэсли Снайдеру вынесли диван прямо на футбольное поле. Футболист провел прощальный матч за сборную Голландии.

Ранее спортивную карьеру возобновил нидерландец Арьен Роббен, подписав контракт с "Гронингеном".

Смотрите, как Снайдер забивал за сборную Нидерландов

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