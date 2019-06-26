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Вице-президент "Альбасете": "Сделали Зозуле амбициозное предложение"

26 июня, 13:07

Испанский клуб хочет сохранить в своем составе украинского форварда

Зозуля провел отличный сезон в "Альбасете"
Зозуля провел отличный сезон в "Альбасете". Фото: Twitter

Клуб "Альбасете" решительно настроен по поводу сохранения украинского форварда Романа Зозули в своем составе. Вице-президент клуба Виктор Варела Руис в комментарии испанским СМИ рассказал о попытках руководства продлить контракт с футболистом.

"Я не буду оценивать в прессе ситуацию вокруг своих футболистов – это проявление уважения. Могу лишь сказать то, что мы сделали Зозуле амбициозное предложение, однако "Альбасете" не устанавливает временных рамок для ответа – это не в стиле нашего руководства", – заявил Руис.

В сезоне 2018/19 Роман Зозуля забил 11 мячей и отдал 2 результативных передачи в 37 поединках за испанский клуб – команда Зозули уступила "Мальорке" в полуфинале плей-офф за выход в высший дивизион чемпионата Испании.

Напомним, Роман Зозуля не раз заявлял, что ему нравится в Испании в бытовом плане. Однако там ему то и дело приходится отвечать на неспортивные обвинения. Сродни тому, что прозвучало от лидера местной левопопулистской партии "Подемос" Пабло Иглесиаса. Депутат вспомнил историю с бойкотом фанатами "Райо Вальекано" перехода футболиста два года назад и обозвал украинца нацистом и расистом. Клуб украинца "Альбасете" выступил с официальным заявлением, в котором заявил об абсолютной поддержке Зозули.

Вместе с тем, как сообщалось ранее, в Испании намекнули на конфликт Романа Зозули с Андреем Шевченко. Забивной украинец из "Альбасете" – нарасхват у клубов Примеры, но при этом не нужен своей сборной.

Смотрите, как Зозуля в последний раз забивал за сборную Украины

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Тег футболист, Альбасете, Роман Зозуля

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UA.Футбол

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