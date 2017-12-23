Вида в "Динамо" не вернется – хорват уже позирует в футболке "Бешикташа"

Вопрос относительно дальнейшей судьбы бывшего защитника киевского "Динамо" Домагоя Виды, похоже, окончательно закрыт. На днях футболист прибыл в расположение турецкого "Бешикташа", где и продолжит свою карьеру.

Турецкое издание Fanatik сообщает, что 28-летний хорват уже подписал полноценный контракт с "черными орлами". Причем, итогом встречи Виды с руководителями "Бешикташа" стало не только официальное оформление дальнейшего сотрудничества, но и совместное фото, на котором экс-динамовец облачен в футболку своей новой команды.

Напомним, ранее сообщалось, что Вида получил от "Динамо" предложение о новом контракте. Хорватский защитник, имевший к тому времени на руках предварительное соглашение с "Бешикташем", взял несколько дней на размышления, но, как видим, в итоге принял решение не менять своего намерения продолжить карьеру в Турции.

Ранее сообщалось, что "Бешикташ" будет требовать 10 миллионов евро от Виды в виде компенсации, если тот в последний момент передумает.

Добавим, что Вида уже попрощался с фанатами "Динамо". Хорватский футболист, не игравший в последних матчах команды из-за травмы, подошел к фанатской трибуне после заключительного матча группового этапа Лиги Европы в котором "Динамо" разгромило "Партизан" (4:1).