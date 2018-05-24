Видео голов финала женской Лиги чемпионов: волевой разгром в овертайме

Сегодня, 23:15

Футболистки "Лиона" в рекордный пятый раз выиграли Лигу чемпионов, победив "Вольфсбург" со счетом 4:1


Футболистки французского "Лиона" стали пятикратными победительницами Лиги чемпионов, обыграв в финале немецкий "Вольфсбург". Финал женской Лиги чемпионов прошел в четверг в Киеве и завершился победой "Лиона" в дополнительное время со счетом 4:1.

На 93-й минуте Пернилле Хардер вывела "Вольфсбург" вперед, однако через несколько минут немецкий клуб остался в меньшинстве – вторую желтую карточку получила Александра Попп. И "Вольфсбург" посыпался. Футболистки французского клуба забили четыре мяча: отличились Амандин Анри, Эжени Ле Сомме, Ада Хегерберг и Камиль Абили.

22-летняя норвежская нападающая Ада Хегерберг забила 15-й гол в этом розыгрыше Лиги чемпионов – это рекорд турнира по количеству голов за один сезон. "Лион" выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд и в пятый раз в истории – это тоже рекорд.

Напомним, что в субботу в Киеве пройдет финал Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль".

Напомним, что в четверг в Киеве стартовал "Фестиваль чемпионов". Лига чемпионов в Киеве: расписание фан-зон и мероприятий.
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Сегодня|Спорт

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