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Видео голов и обзор матча "Александрия" – "Гент" в Лиге Европы

3 октября, 20:57

Голы и лучшие моменты матча команды Шарана в Лиге Европы

/ Фото: Reuters

"Александрия" сыграла во Львове с "Гентом" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Бронзовому призеру Премьер-лиги противостояли соотечественники Роман Яремчук и Игорь Пластун, появившиеся на поле с первых минут. Мы проводили онлайн матча "Александрия" – "Гент".

Счет в матче был открыт уже на шестой минуте. Гости провела разящую контратаку, Лорен Депойтр получил мяч на линии штрафной, обыграл Пашаева и пробил в ближний угол. Панькив к такому не был голов и спасти свою команду не сумел. В первом тайме "Гент" мог забить еще раз, но после удара Окаджуи александрийцев спасла штанга.

Видео гола Депойтра

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Обзор 1 тайма

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Интересно, что выездная статистика "Гента" не очень позитивная. Бельгийский клуб выиграл в основной сетке Лиги Европы только однажды. Случилось это в шестом туре-2016/17, причем минимальная победа над "Коньяспором" вывела бельгийцев в плей-офф.

В 9-м туре чемпионата Украины "Александрия" обыграла "Львов" на домашнем стадионе. Победу и второе место в турнирной таблице команде Владимира Шарана принесли точные удары Банады и Безбородько. "Львов" остается на предпоследнем месте.

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Лига Европы видео голов ФК Александрия Гент Бельгия

Источник: Сегодня|Спорт

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