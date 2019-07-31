Видео голов и обзор матча чемпионата Украины "Александрия" – "Шахтер"

"Шахтер" открыл новый чемпионат выездом в Александрию – "горняки" победили со счетом 1:3. Матч проходил на стадионе "Ника" Уже на шестой минуте Анатолий Абдула назначил 11-ти метровый удар. Гричишкин сбил Мораеса в штрафной площади. Пробивать пенальти взялся Марлос, но удар полузащитника потянул кипер "Александрии" Юрий Панькив.
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчей
На 42-й минуте Ковалец принял справа, сместился в центр, вывел Третьякова на позицию в штрафной. Тот пробил точно в уголок низом мимо вратаря и двух защитников.
На 58 минуте Бухал забил в свои ворота. Тайсон обыгрался с Патриком, который шикарно отдал пяткой, и аккуратно отпасовал в центр, после чего мяч попал прямо в Бухала, а затем и в ворота.
На 74 минуте патрик получил мяч в центре, отдал на Тайсона, который немного повертелся и пробил с линии штрафной в дальний угол
В компенсированное время Бланко Лещук получил мяч в штрафной и покатил на дальнюю штангу, где полузащитнику оставалось закатить мяч в пустые ворота.
Смотрите обзор всего поединка чемпионата Украины "Александрия" – "Шахтер":
Напомним, что 28 июля матчем "Ворскла" – "Заря" возобновился чемпионат Украины по футболу. Благодаря голу полузащитника Богдана Леднева, забитому уже на третьей минуте, "Заря" обыграла полтавчан на их поле со счетом 1:0.
Напомним, что Суперкубок Украины-2019 выиграло киевское "Динамо", добыв волевую победу над "Шахтером":
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