Александрия - Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Видео голов и обзор матча чемпионата Украины "Александрия" – "Шахтер" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F%20-%20%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F%20-%20%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80 2019-07-31T21:41:00+03:00 Футбол На стадионе Ника завершился первый тур чемпионата Украины команда Каштру обыграла "Александрию"

"Шахтер" открыл новый чемпионат выездом в Александрию – "горняки" победили со счетом 1:3. Матч проходил на стадионе "Ника" Уже на шестой минуте Анатолий Абдула назначил 11-ти метровый удар. Гричишкин сбил Мораеса в штрафной площади. Пробивать пенальти взялся Марлос, но удар полузащитника потянул кипер "Александрии" Юрий Панькив.

Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчей



На 42-й минуте Ковалец принял справа, сместился в центр, вывел Третьякова на позицию в штрафной. Тот пробил точно в уголок низом мимо вратаря и двух защитников.

На 58 минуте Бухал забил в свои ворота. Тайсон обыгрался с Патриком, который шикарно отдал пяткой, и аккуратно отпасовал в центр, после чего мяч попал прямо в Бухала, а затем и в ворота.

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На 74 минуте патрик получил мяч в центре, отдал на Тайсона, который немного повертелся и пробил с линии штрафной в дальний угол

В компенсированное время Бланко Лещук получил мяч в штрафной и покатил на дальнюю штангу, где полузащитнику оставалось закатить мяч в пустые ворота.

Смотрите обзор всего поединка чемпионата Украины "Александрия" – "Шахтер":

Напомним, что 28 июля матчем "Ворскла" – "Заря" возобновился чемпионат Украины по футболу. Благодаря голу полузащитника Богдана Леднева, забитому уже на третьей минуте, "Заря" обыграла полтавчан на их поле со счетом 1:0.

Напомним, что Суперкубок Украины-2019 выиграло киевское "Динамо", добыв волевую победу над "Шахтером":

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