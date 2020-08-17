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Видео голов и обзор матча "Интер" – "Шахтер" в полуфинале Лиги Европы

17 августа, 23:05

Александр Трикиша Александр Трикиша

Чемпион Украины сражается с вице-чемпионом Италии за путевку в финал Лиги Европы

В полуфинале Лиги Европы донецкий "Шахтер" встречается с итальянским "Интером". Матч проходит в Дюссельдорфе на "Дюссельдорф Арене". Мы проводим подробный онлайн матча "Интер" – "Шахтер" с описанием всех ключевых моментов и видеоповторами голов.

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Счет в матче был открыт на 19-й минуте, хотя это был чуть ни не первый опасный момент во встрече. Андрей Пятов ошибся, выбивая мяч от собственных ворот, его подхватил Николо Барелла и сделал точный навес в штрафную на Лаутаро Мартинеса, а тот ударом головой отправил его мяч в сетку ворот.

"Горняки" ответили опасным ударом Жуниора Мораеса метров с 11-ти после передачи Додо, но защитники заблокировали выстрел. В целом "Шахтер" трижды пробивал по воротам соперника в первом тайме и ни разу не попал в створ.

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В начале второго тайма Лаутаро Мартинес пытался перебросить Пятова, но наш вратарь сумел кончиками пальцем достать мяч и спасти команду. "Горняки" ответили ударом Жуниора Мораеса головой, но прямо во вратаря. И сразу же "Интер" забил второй гол в матче – после навеса с углового Д'Амброзио головой переправил мяч в сетку.

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Стартовые составы команд:

"Интер": Ханданович, Годин, де Врей, Бостони, Д'Амброзио, Янг, Барелла, Брозович, Гальярдини, Лукаку, Мартинс

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Маркос Антонио, Степаненко, Марлос, Алан Патрик, Тайсон, Жуниор Мораес

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Ранее мы писали, что "Интер" может остаться без тренера в случае поражения "Шахтеру". У Антонио Конте сложные отношения с китайским президентом клуба Стивеном Чжаном.

Напомним, что вчера в первом полуфинале "Севилья" обыграла "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1. Главный матч турнира состоится 21 августа в Кельне.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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Лига Европы видео голов Шахтер Донецк Интер Италия

Источник: Сегодня|Спорт

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