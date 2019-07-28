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Видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины "Динамо" – "Шахтер"

28 июля, 22:22

В Одессе на стадионе "Черноморец" гранды украинского футбола разыгрывают первый трофей нового сезона

В воскресенье, 28 июля, "Динамо" и "Шахтер" определяют обладателя Суперкубка Украины. Их матч проходит на поле одесского стадиона "Черноморец". Интересно, что до этого в своей истории "Шахтер" восемь раз выигрывал первый трофей сезона, "Динамо" – семь. 

Смотреть онлайн Динамо – Шахтер Суперкубок Украины 28 июля

Счет был открыт в самом конце первого тайма. На 45+3 минуте "Шахтер" получил право на угловой, и в сутолоке у ворот "Динамо" Алан Патрик удачно пробил низом. Суперудачный подбор от не очень заметного в первом тайме бразильца. 1:0 – в пользу "Шахтера". Гол аккурат в раздевалку. Отметим, что в этом моменте не лучшим образом сыграл динамовец Беседин, выбивший мяч прямо на ногу Алану Патрику.

Обзор первого тайма Динамо – Шахтер (0:1)

Как сообщалось ранее, в "Динамо" рассказали о самом неуправляемом игроке. По словам Кадара, с Гармашем разговаривать невозможно, потому что он "просто сам по себе и не слушает даже тренеров".

Также мы писали, что Игорь Суркис прокомментировал возможное приглашение Неймара в "Динамо". В "ПСЖ" знаменитый бразилец получает 37 миллионов евро в год, то есть больше 100 тысяч евро - в сутки.

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Тег Динамо Киев, Шахтер Донецк, Суперкубок Украины

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