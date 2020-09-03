Видео голов матча Украина – Швейцария (обновляется)

В четверг, 3 сентября, сборная Украины в своем стартовом матче в высшем дивизионе Лиги наций принимает на "Арене Львов" Швейцарию. Это дебютный поединок команды Андрея Шевченко в нынешнем году. Мы ведем онлайн игры Украина – Швейцария с видео голов и самых опасных моментов.

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Уже на 14-й минуте сборная Украина вышла вперед. Новичка "сине-желтых" Тымчика вывели на свидание с кипером гостей Зоммером, однако Александр пробил во вратаря. Впрочем, мяч вновь оказался у игрока "Динамо", который отпасовал на Ярмоленко. Андрей же пяткой поразил ворота Швейцарии. Украина повела – 1:0.

На 41-й минуте счет в матче Украина – Швейцария стал равным – 1:1. Форвард гостей Сеферович легко ушел от Зинченко и мощно пробил с 24 метров левой ногой в нижний угол – Пятов спасти украинцев не сумел.

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Лучшие моменты первого тайма

Это еще не вечер. Матч Украина – Швейцария продолжается. Команды уже забили два мяча...

Отметим, что сборная Украины играет со Швейцарией с траурными повязками. Футболисты почтят память бывшего врача команды, умершего от коронавируса.

Напомним, ранее во Львове, где 3 сентября проходит поединок Украина – Швейцария, "сине-желтые" провели 18 матчей, в которых одержали 16 побед и ни разу не проиграли. Началась эта беспроигрышная серия на стадионе "Украина" (6 матчей, 6 побед), а продолжилась на "Арене Львов". Самый яркий поединок во Львове состоялся в июне прошлого года, когда в отборе на Евро команда Шевченко разгромила Сербию 5:0.

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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