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Видео, как футболист 15 секунд занимался сексом в туалете, привело к скандалу: клуб отстранил вратаря

21 ноября, 19:15

Момент из интимной жизни Маттео Вольтолини стал достоянием общественности. Вратарь - в ярости

Маттео Вольтолини

Маттео Вольтолини / Фото: Twitter

В итальянском футболе разгорается крупный скандал. Голкипер "Реджаны" Маттео Вольтолини был снят за занятием сексом с девушкой в туалете ночного клуба. 15-секундное видео из уборочной заведения, где 23-летний вратарь расслаблялся после воскресной игры, было слито в сеть.

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В "Реджане", выступающей в третьем по силе дивизионе итальянского футбола – Серии C, уже сообщили, что вратарь Маттео Вольтолини на неделю отстранен от тренировок. Впрочем, это решение принято не в качестве наказания, а с целью дать игроку прийти в себя после огласки его интимной жизни.

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В окружении Маттео Вольтолини говорят, что он невероятно зол на тех, кто снял его с девушкой на видео в туалете. И намерен привлечь этих лиц, якобы действовавших группой, к ответственности.

Согласно итальянскому законодательству, тем, кто пошутил над Маттео Вольтолини, грозит лишение свободы на срок от одного года до шести лет, а также штраф – от 5 до 15 тысяч евро.

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Источник: Сегодня|Спорт

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