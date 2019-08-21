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Видео не для слабонервных: ужасная травма бразильского футболиста

21 августа, 22:04

Футболист травмировался, пытаясь забрать мяч у соперника

Нападающий бразильского клуба "Вила Нова" Бруно Месенга получил ужасную травму руки в матче 17-го тура второго дивизиона чемпионата Бразилии против "Спорт Ресифи" (0:2). Форвард боролся за мяч с защитником Норберто Нето, после чего неудачно оперся на газон.

Прямо на поле игроку наложили плотную повязку, чтобы зафиксировать травмированную руку. Так как у его команды больше не оставалось замен, "Вила Нова" доигрывала матч в меньшинстве.

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Недавно мы писали, что вратарь команды Рыбалки потерял сознание после чудовищного столкновения с соперником. В результате столкновения вратарь "Сивасспора" частично потерял память.

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Напомним, что в недавнем матче квалификации Лиги Европы 20-летний вратарь "Стяуа" потерял сознание в матче против "Млады Болеслав". Первое, что спросил вратарь, после того как пришел в сознание: "Гол был?".

Также сообщалось, что голландский футболист пропустит минимум полгода из-за серьезной болезни. Нападающий "Базеля" получил сотрясение в матче Лиги чемпионов, которое вызвало тяжелые осложнения.

За что удалили обладателя "Золотого мяча":

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Источник: СЭ

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