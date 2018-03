Видео-обзор матча Украина – Саудовская Аравия – 1:1

Футболисты сборной Украины сыграли вничью с командой Саудовской Аравии в товарищеском матче.

Встреча прошла в пятницу на Муниципальном стадионе в испанской Марбелье и завершилась со счетом 1:1.

Наша команда первой открыла счет. На 32-й минуте Артем Кравец головой замкнул передачу Евгения Коноплянки с левого фланга, пробив точно в угол с линии вратарской. Однако уже через шесть минут Аль Муваллад вколотил мяч в сетку ворот Лунина после розыгрыша стандарта.

Команда Саудовской Аравии является участником финальной стадии чемпионата мира 2018 года, где выступит в группе А со сборными Уругвая, Египта и России.

Украина – Саудовская Аравия – 1:1 (1:1)

Голы: Кравец (32) – Аль Муваллад (38)

Желтые карточки: Буяльский (83), Малиновский (87) – Отман (22), Аль Могави (79)

Сборная Украины: 21. Лунин, 3. Хачериди ( до 68') , 23. Ракицкий, 4. Матвиенко Н. ( до 65') , 6. Степаненко ( до 46') , 15. Цыганков ( до 46') , 17. Зинченко ( до 65') , 11. Марлос ( до 85') , 20. Караваев, 10. Коноплянка, 9. Кравец

Замены: 29. Буяльский (c 46') , 14. Ротань (c 46') , 5. Соболь (c 65') , 8. Малиновский (c 65') , 18. Ордец (c 68') , 41. Беседин (c 85')