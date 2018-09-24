Видео шикарного гола, за который Салах получил награду от ФИФА

Египетский футболист получил награду имени Ференца Пушкаша по итогам 2018 года

Египетский футболист "Ливерпуля" Мохаммед Салах стал автором лучшего гола года по версии ФИФА. Форвард получил награду во время торжественной церемонии The Best FIFA Football Awards 2018 в Лондоне. Салах отметился забитым мячом в поединке чемпионата Англии против "Эвертона".

Напомним, что лучшим тренером года был признан главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, а вратарем – Тибо Курута.

Отметим, что Лионель Месси и Криштиану Роналду не посетили церемонию награждения. Как стало известно сегодня, аргентинец hgjgecnbk мероприятие по личным причинам. Награду лучшему футболисту, на которую кроме португальца претендуют еще Салах и Лука Модрич, вручат в конце гала-вечера.

Лучшим тренером среди женских команд стал наставник "Лиона" Рейнальд Педрос. В мае французский клуб выиграл у "Вольфсбурга" финал Лиги чемпионов в Киеве.

Награда FIFA's Best вручается с 2016 года, когда организация прекратила сотрудничество с France Football – основателем награды "Золотой мяч". Два года подряд награду ФИФА выигрывал Криштиану Роналду.