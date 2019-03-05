Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,41
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Где смотреть матч Лиги чемпионов "Боруссия" – "Тоттенхэм"

Сегодня, 15:22

Список трансляций ответного матча 1/8 финала в Дортмунде на ТВ и в интернете

Фото: AFP
Где смотреть матч Лиги чемпионов "Боруссия" – "Тоттенхэм" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e77/c52/5c7e77c528b71.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e77/c52/5c7e77c528b71.jpg Футбол Список трансляций ответного матча 1/8 финала в Дортмунде на ТВ и в интернете

В вторник, 5 марта, в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк" пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов: "Боруссия" примет лондонский "Челси". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте доступен онлайн "Боруссия" – "Тоттенхэм", также поединок можно будет смотреть в прямой трансляции на ТВ и в интернете.

В первом матче "Тоттенхэм" на своем поле разгромил "Боруссию" со счетом 3:0. Тогда отличились Сон Хын-Мин, Ян Вертонген и Фернандо Льоренте. Сегодня немцам нужно забивать как минимум столько же, чтобы рассчитывать на путевку в следующий раунд.

Правда, сейчас дела у команды Люсьена Фавра идут не лучшим образом – "Боруссия" выиграла только дин матч из семи последних. У "Тоттенхэма" ситуация не намного лучше – подопечные Маурисио Почеттино не могут выиграть три поединка кряду. Но это на внутренней арене, а в Лиге чемпионов у команды будет совсем другой настрой.

Хозяева – фавориты ответной встречи у букмекеров. Так, коэффициент на победу "Боруссии" равен 2.00, тогда как на победу "Тоттенхэма" можно сделать ставку с коэффициентом 3.65, а на ничью – 3.80. Таким образом, букмекеры дают такие шансы на исход сегодняшнего поединка: "Боруссия" 48%, ничья 25%, "Тоттенхэм" 27%. При этом эксперты не верят, что немецкому клубу по силам отыграть три мяча. Котировки на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов такие: 1.06 на "Тоттенхэм" и 11 на "Боруссию".

Смотреть матч "Боруссия" – "Тоттенхэм":

Футбол-2, live
Футбол-1, 02:15 (в подписке)
Футбол-1, среда, 10:25 (повтор)
Футбол-2, среда, 18:40 (повтор)
Футбол-1, четверг, 00:25 (повтор)
Oll.tv (в подписке)

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Лига чемпионов, где смотреть, Тоттенхэм, Боруссия Дортмунд

Вы сейчас просматриваете новость " Где смотреть матч Лиги чемпионов "Боруссия" – "Тоттенхэм"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Онлайн матча Лиги чемпионов "Боруссия" – "Тоттенхэм"

Сегодня, 13:49

Текстовая трансляция ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов с яркими фото из Дортмунда и видеоповторами голов

Где смотреть матч "Реал" – "Аякс" в Лиге чемпионов

Сегодня, 11:30

Список трансляций ответного поединка 1/8 финала ЛЧ

Онлайн матча "Реал" – "Аякс" в Лиге чемпионов

Сегодня, 10:18

Текстовая трансляция с фото и видео ответного поединка 1/8 финала ЛЧ

Десять основных игроков "МЮ" могут пропустить ответный матч Лиги чемпионов

Вчера, 16:18

Накануне ответного поединка 1/8 финала манкунианцы испытывают серьезные проблемы с составом

Немецкий клуб помогает своим фанатам сбросить лишний вес

3 марта, 15:14

Каждый из участвующих в программе фанатов уже потерял по семь килограмм

Убойная концовка лондонского дерби: незабитый пенальти и удаление в матче "Тоттенхэм" – "Арсенал"

2 марта, 20:05

"Тоттенхэм" и "Арсенал" сыграли вничью в 29-м туре чемпионата Англии

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

"Я задыхаюсь от боли": актриса о страшной болезни

Наташа Королева резко высказалась о скандале с MARUV

И на экране, и в жизни: украинские актёры сыграли свадьбу 

Евросоюз меняет визовые правила: что важно знать

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Любите друг друга: Брежнева поделилась нежным фото с Меладзе

Почему все время хочется спать? 20 причин сонливости

У Гордона есть подозрения, кто подбросил ему голову свиньи

Кабмин: как будут проверять получателей пенсий и субсидий
Загрузка...

"Без титулов Усик мне не интересен": Гассиев назвал условие для реванша

Вчера, 19:46

Российский боксер рассказал, как его откинуло назад поражение от украинца и возможен ли их новый поединок

Кличко против Мейвезера: украинца ждет "бой" за звание лучшего боксера десятилетия

Вчера, 19:25

Шансы украинца не очень высоки: "Он не побеждал достойных инквизиторов"

Элина Свитолина выругалась на своего парня и выложила видео в соцсети

3 марта, 10:08

Украинская теннисистка не сдержалась после того, как Гаэль "приставал" к ней в самолете

Украинец Руденко проиграл бой за титул чемпиона Европы по боксу

3 марта, 09:33

Андрей Руденко побывал в нокдауне в шестом раунде и проиграл Агиту Кабайелу решением судей

4 тысячи голов в Бундеслиге: "Бавария" первой достигла этой отметки

3 марта, 08:58

После разгрома "Боруссии" М со счетом 5:1 мюнхенский клуб перевалил за отметку 4 тысячи мячей в чемпионате за всю историю

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

США определились, кого поддержат на выборах в Украине

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"