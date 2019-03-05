Где смотреть матч Лиги чемпионов "Боруссия" – "Тоттенхэм"

Список трансляций ответного матча 1/8 финала в Дортмунде на ТВ и в интернете

Фото: AFP

Где смотреть матч Лиги чемпионов "Боруссия" – "Тоттенхэм" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e77/c52/5c7e77c528b71.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e77/c52/5c7e77c528b71.jpg 2019-03-05T15:22:00+02:00 Футбол Список трансляций ответного матча 1/8 финала в Дортмунде на ТВ и в интернете

В вторник, 5 марта, в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк" пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов: "Боруссия" примет лондонский "Челси". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте доступен онлайн "Боруссия" – "Тоттенхэм", также поединок можно будет смотреть в прямой трансляции на ТВ и в интернете.

В первом матче "Тоттенхэм" на своем поле разгромил "Боруссию" со счетом 3:0. Тогда отличились Сон Хын-Мин, Ян Вертонген и Фернандо Льоренте. Сегодня немцам нужно забивать как минимум столько же, чтобы рассчитывать на путевку в следующий раунд.

Правда, сейчас дела у команды Люсьена Фавра идут не лучшим образом – "Боруссия" выиграла только дин матч из семи последних. У "Тоттенхэма" ситуация не намного лучше – подопечные Маурисио Почеттино не могут выиграть три поединка кряду. Но это на внутренней арене, а в Лиге чемпионов у команды будет совсем другой настрой.

Хозяева – фавориты ответной встречи у букмекеров. Так, коэффициент на победу "Боруссии" равен 2.00, тогда как на победу "Тоттенхэма" можно сделать ставку с коэффициентом 3.65, а на ничью – 3.80. Таким образом, букмекеры дают такие шансы на исход сегодняшнего поединка: "Боруссия" 48%, ничья 25%, "Тоттенхэм" 27%. При этом эксперты не верят, что немецкому клубу по силам отыграть три мяча. Котировки на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов такие: 1.06 на "Тоттенхэм" и 11 на "Боруссию".

Смотреть матч "Боруссия" – "Тоттенхэм":

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