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Видео всех голов матча "Арсенал" – "Валенсия" в Лиге Европы

3 мая, 01:02

У победителей дублем отметился Александр Ляказетт, еще один мяч на счету Пьера-Эмерика Обамеянга

"Арсенал" обыграл "Валенсию" со счетом 3:1
"Арсенал" обыграл "Валенсию" со счетом 3:1. Фото: Reuters

"Арсенал" одержал волевую победу над "Валенсией" в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Эмирейтс" и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. Счет в матче открыли гости: на 11-й минуте защитник "Валенсии" Муктар Диакаби пришел на подачу углового в штрафную соперника и головой замкнул передачу. Этот гол стал для "Арсенала" первым пропущенным в Лиге Европы на своем поле с матча с "Ворсклой" на групповом этапе.

"Арсенал" отыгрался и вышел вперед уже в первом тайме. Александр Ляказетт оформил дубль. Уже в добавленные ко второму тайму минуты Пьер-Эмерик Обамеянг забил третий гол "Арсенала", установив окончательный счет 3:1. Ответный матч между командами состоится в Валенсии 9 мая.

"Арсенал" – "Валенсия" – 3:1 (2:1)
Голы: Ляказетт (18), Ляказетт (26), Обамеянг (90+1) – Диакаби (11)

"Арсенал": Чех, Папастатопулос, Колашинац, Мустафи, Косьельни (Монреаль, 82), Мэйтленд-Найлз, Гендузи (Торрейра, 58), Озил (Мхитарян, 75), Джака, Обамеянг, Ляказетт.

"Валенсия": Нето, Ронкалья, Гарай, Габриэл, Диакаби, Гедеш (Гамейро, 71), Солер (Васс, 71), Пиччини, Парехо, Гайя, Родриго (Мина, 88).

В другом полуфинале Лиги Европы "Айнтрахт" и "Челси" сыграли вничью: видео голов рекордного для лондонского клуба матча в ЛЕ.

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Тег Валенсия, Лига Европы, видео голов, Арсенал Лондон

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Сегодня|Спорт

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