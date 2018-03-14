Видеообзор матча "Бешикташ" – "Бавария" – 1:3

Футболисты мюнхенской "Баварии" выиграли у турецкого "Бешикташа" и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Ответная встреча состоялась в Стамбуле в среду и завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе "Баварии" отличились Тиаго Алькантара (на 18-й минуте), Сандро Вагнер (84), а еще один мяч в свои ворота отправил защитник "Бешикташа" Гекхан Генюл (46). У чужих ворот у хозяев поля отметился Вагнер Лав (59).

Первый матч в Мюнхене тоже завершился победой "Баварии"- 5:0.

Также в среду проходит ответный матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Барселоне. Там, после 1:1 в первом поединке, встречаются лидер чемпионата Испании и пятая команда чемпионата Англии. Смотреть онлайн "Барселона" – "Челси" можно в прямом эфире на ТВ и в интернете – полное расписание трансляций. Матч "Барселона" – "Челси" начался в 21:45 по киевскому времени, уже на третьем минуте Лео Месси открыл счет.

Жеребьевка пар 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 16 марта в швейцарском Ньоне. Онлайн жеребьевки – на segodnya.ua в пятницу.