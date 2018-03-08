Видеообзор матча "Манчестер Сити" – "Базель" – 1:2

Футболисты швейцарского клуба смогли победить в Англии, но дальше прошла команда Пепа Гвардиолы

Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов в Манчестере завершился так, что оставил довольными футболистов и болельщиков двух клубов. "Манчестер Сити" после выездной победы со счетом 4:0 вышел в четвертьфинал турнира, а "Базель" сумел победить 2:1 в ответной игре.

Весь матч в составе лидеров чемпионата Англии отыграл украинский футболист Александр Зинченко, которого главный тренер "Манчестер Сити" использует на левом фланге защиты.

"Сити" вышел вперед уже на восьмой минуте матча – отличился 20-летний бразильский нападающий Габриэл Жезус. Не прошло и десяти минут, как норвежский футболист марокканского происхождения Мохамед Эльюнусси счет сравнял. Ну а решающий мяч на 71-й минуте забил Михаэль Ланг.

Своего соперника по четвертьфиналу Зинченко и "Манчестер Сити" узнают 16 марта, когда в швейцарском Ньоне пройдет церемония жеребьевки этой стадии турнира.

В параллельном матче в среду "Ювентус" на выезде одержал волевую победу над "Тоттенхэмом" со счетом 2:1 и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. После первого тайма "Юве" проигрывал 0:1.