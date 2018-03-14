Видеообзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Севилья" – 1:2

Голы и моменты поединка в Манчестере, в котором испанскому клубу удалось сотворить сенсацию

Испанская "Севилья" одержала победу над английским "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышла в четвертьфинал турнира.

Ответная встреча состоялась во вторник в Манчестере и завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. Дубль в составе "Севильи" оформил Виссам Бен Йеддер (74-я и 78-я минуты), вышедший на замену во втором тайме. У "Манчестер Юнайтед" отличился Ромелу Лукаку (84-я).

Первый матч в Севилье завершился вничью – 0:0.

В параллельном матче "Рома" со счетом 1:0 обыграла "Шахтер" и вышла в четвертьфинал. Жеребьевка пар 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 16 марта в швейцарском Ньоне.

Интересно, что аналитики букмекерских контор перед матчем считали хозяев явными фаворитами матча. Так, коэффициент на победу команды Жозе Моуринью составлял всего 1.50, тогда как на победу "Севильи" 6.70, а на ничью – 4.40. Переведя эти котировки в вероятность исхода, получим шансы "МЮ" на победу равными 64 процентам, вероятность ничьей – 22%, победы "Севильи" – 14%.