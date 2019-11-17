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Видеотрансляция киевского дерби "Динамо" – "Оболонь-Бровар"

17 ноября, 12:44

Прямая трансляция контрольного матча подопечных Алексея Михайличенко против команды Первой лиги

Сегодня вице-чемпион Украины киевское "Динамо" на клубном стадионе имени Валерия Лобановского проведет контрольный матч против столичного клуба "Оболонь-Бровар" из Первой лиги. В поединке возьмут участие игроки, не задействованы в своих национальных или молодежных сборных. Матч начнется в 13:00, а на нашем сайте будет доступна прямая видеотрансляция.

Стартовый состав "Динамо": 1. Бущан, 6. Кадири, 7. Янаков, 9. Соль, 14. Де Пена, 17. Сидклей, 18. Андриевський, 19. Гармаш, 23. Пиварич, 44. Кадар, 99. Дуелунд.

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Запасные: 33. Малиш, 10. Исаенко, 16. Билошевський, 20. Мащенко, 29. Дмитрук, 30. Сирота, 41. Романчук, 94. Сухоручко.

Ранее мы писали, что ультрас "Динамо" опровергли обвинения в расизме: "Это была акция в поддержку пятнистых сов". По версии представителя динамовских ультрас, скандал матче с "Шахтером" возник из-за ошибки восприятия звуков.

Также стало известно, что грозит Украине, если красную карточку Тайсону оставят в силе: заявление международной федерации. "Любое наказание бразильца передаст неправильное послание от Украины в отношении расизма", – говорят в FIFPro.

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видео онлайн товарищеский матч Динамо Киев Оболонь-Бровар

Источник: Сегодня|Спорт

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