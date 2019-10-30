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Видеотрансляция матча Кубка Украины "Альянс" – "Горняк-Спорт"

30 октября, 17:31

Прямая видеотрансляция матча 1/8 финала Кубка Украины

В среду, 30 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины между командами Первой и второй лиг: представитель Второй лиги "Альянс", представляющий поселок городского типа Липовая Долина Сумской области примет на своем поле команду Первой лиги "Горняк-Спорт" из Горишние Плавни. Матч начнется в 18:00, а на нашем сайте пройдет прямая видеотрансляция матча.

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"Альянс" основан в 2016 году, а статус профессионального клуба получил лишь в 2019 году и сейчас проводит дебютный сезон во Второй лиге. После 16 туров они занимают третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидера на пять баллов. На аматорском клубе "Альянс" становился чемпионом Сумской области и выигрывал Суперкубок области.

"Горняк-Спорт" был основан в 1987 году и изначально носил название "Локомотив". Затем команду переименовали в "Горняк", а с 1994 году клуб получил нынешнее название. Долгое время команда играла во Второй лиге, пока в сезоне 2013/14 не заняла первое место. В следующем сезоне "Горняк-Спорт" стал третьим в Первой лиге, немного не дотянув до Премьер-лиги, но на этом подвиги команды завершились – уже четвертый сезон они прозябают в середине турнирной таблицы Первой лиги, а нынешние 1/8 финала – лучшее выступление клуба.

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Тем не менее, букмекеры считают "Горняк-Спорт" фаворитом сегодняшнего матча: коэффициент на победу команды из Горишние Плавни в основное время – 2.14, на ничью – 3.15, на победу "Альянса" – 3.50. Коэффициент на проход в следующий раунд: "Альянс" – 2.21, "Горняк-Спорт" – 1.62.

Мариуполь уже вышел в четвертьфинал Кубка Украины:

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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Источник: Сегодня|Спорт

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