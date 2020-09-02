Українська
$ 27,6
33,07
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Видеотрансляция пресс-конференции Андрея Шевченко перед стартом Украины в Лиге наций

2 сентября, 18:23

Александр Трикиша Александр Трикиша

Главный тренер сборной Украины расскажет о подготовке к сентябрьским матчам

Сегодня состоится пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко перед стартовым матчем нашей команды в Лиге наций, начало – в 18:30. Напомним, 3 сентября во Львове украинская сборная сыграет со Швейцарией, а 6 сентября отправится в Мадрид, где встретится с Испанией. Мы уже писали, что сборная Украины уже прилетела во Львов на первый матч в Лиге наций.

Реклама

Читайте также: Украина стартует в элитной группе Лиги наций: когда матчи и где смотреть

Наша команда по итогам дебютного розыгрыша Лиги наций в 2018 году завоевала путевку в элитный дивизион и теперь сыграет с лучшими командами континента. Кроме Швейцарии и Испании, в нашей группе присутствуют немцы.

Ранее мы писали, что тренер сборной Швейцарии заразился коронавирусом перед матчем с Украиной во Львове. У специалиста нет никаких симптомов болезни, но он находится на самоизоляции.

Реклама

Напомним, что сборная Украины на матч со Швейцарией получила шведского судью, с которым побеждало "Динамо". 35-летний арбитр ФИФА Андреас Экберг обслуживал и матч нашей молодежной команды.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Андрей Шевченко Сборная Украины сборная Швейцарии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"ПСЖ" – "Бавария": онлайн финала Лиги чемпионовФутбол
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на "скорой" увезли из РУВДФутбол
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью "Мы с народом"Футбол
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тура
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тураФутбол
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в "Манчестер Сити"Футбол
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок УкраиныФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять