Видеотрансляция пресс-конференции Андрея Шевченко перед стартом Украины в Лиге наций

Сегодня состоится пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко перед стартовым матчем нашей команды в Лиге наций, начало – в 18:30. Напомним, 3 сентября во Львове украинская сборная сыграет со Швейцарией, а 6 сентября отправится в Мадрид, где встретится с Испанией. Мы уже писали, что сборная Украины уже прилетела во Львов на первый матч в Лиге наций.

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Наша команда по итогам дебютного розыгрыша Лиги наций в 2018 году завоевала путевку в элитный дивизион и теперь сыграет с лучшими командами континента. Кроме Швейцарии и Испании, в нашей группе присутствуют немцы.

Ранее мы писали, что тренер сборной Швейцарии заразился коронавирусом перед матчем с Украиной во Львове. У специалиста нет никаких симптомов болезни, но он находится на самоизоляции.

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Напомним, что сборная Украины на матч со Швейцарией получила шведского судью, с которым побеждало "Динамо". 35-летний арбитр ФИФА Андреас Экберг обслуживал и матч нашей молодежной команды.

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