Видеотрансляция жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины

Борьбу за трофей продолжают по два представителя Премьер-лиги и Первой лиги

Видеотрансляция жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины 2019-04-08T13:55:00+03:00 Футбол Борьбу за трофей продолжают по два представителя Премьер-лиги и Первой лиги

Сегодня в столичном Доме футбола состоится жеребьевка полуфинала Кубка Украины сезона 2018/2019 годов. Участие в мероприятии примут обладатели "Золотого мяча" Игорь Беланов и Олег Блохин. Прямая трансляция жеребьевки начнется в 14:00.

Матчи полуфинальной стадии пройдут 17 апреля, победитель определится по итогам одного матча, а финал турнира запланирован на 15 мая в Запорожье на "Славутич-Арене".

Борьбу за трофей продолжают по два представителя Премьер-лиги и Первой лиги: донецкий "Шахтер", луганская "Заря", "Днепр-1" и "Ингулец" из пгт. Петрово Кировоградской области.

Напомним, что "Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в матче с двумя удалениями. В основное время команды по разу отличились, а в послематчевой лотерее удачливее оказался коллектив Паулу Фонсеки.

Ранее в воскресенье перволиговый "Ингулец" впервые в истории вышел в полуфинал Кубка Украины. Седьмая команда Первой лиги в серии пенальти обыграла "Карпаты" в четвертьфинале после того, как основное и дополнительное время завершилось вничью (1:1).

Лидер второго по силе дивизиона чемпионата Украины "Днепр-1" обыграл в 1/4 Кубка Украины "Ворсклу". Оба гола были забиты во втором тайме: отличились Игорь Когут (78) и Станислав Кулиш (83).

"Заря" на выезде обыграла "Львов" благодаря голу именинника Богдана Леднева. Кстати, сегодня стало известно, что главный тренер "Львова" Юрий Бакалов отправлен в отставку.

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