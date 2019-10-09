Виктор Цой разгромлен венграми: Украина с треском проиграла на чемпионате мира

Многострадальное мировое первенство по мини-футболу закончилось для нашей сборной на стадии 1/4 финала

Сборная Украины по мини-футболу / Фото: Facebook

Сборная Украины по мини-футболу выбыла из борьбы за медали чемпионата мира-2019, проходящего в эти дни в Австралии. В поединке 1/4 финала украинцы проиграла Венгрии со счетом 0:3, прекратив поход за пьедесталом.

Как мы писали ранее, сборная Украины из-за бюрократических проблем в неполном составе прилетела в Австралию. Из заявленных на турнир 22 футболистов визы получили только 8 украинских спортсменов, среди которых не было ни одного настоящего голкипера. Как результат, в федерации мини-футбола Украины предприняли оригинальный шаг, решив дозаявить пару игроков из местной команды украинской диаспоры "Козаки Перта".

Украина на ЧМ уступила румынам и венграм / Фото: Федерация мини-футбола

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На групповом этапе украинцы обыграли Ливан (3:0) и разгромили Нигерию (8:2), но уступили Румынии (1:3). В 1/8 финала сборная Украины по мини-футболу крупно победила Гану 8:0. При этом одним из лучших бомбардиров в составе "сине-желтых" был 31-летний игрок с красноречивым именем – 31-летний Виктор Цой.

Виктор Цой / Фото: Facebook В тренде Лучший "Шахтер" за шесть лет: обзор выездной победы чемпионов Украины над "Днепром-1"

Что касается Венгрии, то она перед матчем с Украиной разгромила Колумбию с еще более внушительным счетом – 22:0. Гандбол какой-то прям, а не мини-футбол!

Напомним, что сборная Украины по футболу, возглавляемая Андреем Шевченко, в эти дни готовится к отборочным матчам Евро-2020. Ранее Степаненко назвал главную опасность в игре с Литвой.

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